PvdA vraagt minister om aanpak van online agressie door anonieme accounts

De PvdA heeft minister Yesilgoz van Justitie en Veiligheid tijdens een debat over persvrijheid en persveiligheid gevraagd om de aanpak van online agressie door anonieme accounts. Daarbij werd er door de aanwezige Kamerleden vooral ingezoomd op Twitter, dat te weinig zou doen om bedreigingen tegen te gaan. Eerder had ook Kamervoorzitter Vera Bergkamp een oproep aan Twitter gedaan om bedreigende en gewelddadige tweets richting Kamerleden aan te pakken.

"Twitter lijkt zich weinig aan te trekken van haat en intimidatie van anoniempjes richting journalisten en politici. Onacceptabel. Ik ben heel erg benieuwd hoe het kabinet reflecteert op hoe Twitter zich onttrekt aan de eigen verantwoordelijkheid. Mijn concrete vraag aan de minister van Justitie en Veiligheid is wat zij allemaal kan en gaat doen om agressie online door anoniemelingen verder aan te pakken, om die te stoppen", vroeg PvdA-Kamerlid Mohandis aan de minister.

"De huidige situatie is dat er vaak bedreigingen worden gedaan op social media via anonieme accounts of accounts waarbij de naam niet overeenkomt met de identiteitsgegevens. Wanneer er melding wordt gedaan van een bedreiging bij de politie, moet eerst juridisch worden beoordeeld of sprake is van een strafbare bedreiging voordat de politie de identiteit achter het account mag en kan opvragen", reageerde Yesilgoz. Ze voegde toe dat in het geval van een strafbare bedreiging de politie gegevens bij het betreffende platform vordert.

Aan het einde van het debat kwam Mohandis samen met VVD-Kamerlid Van Strien met een motie, waarin wordt gesteld dat grote socialmediaplatforms zich niet afzijdig mogen houden in de aanpak tegen desinformatie, onlinehaat en anonieme accounts, en een sleutelrol hebben in het creëren van persveiligheid. Daarbij willen de twee Kamerleden dat Nederland een voortrekkersrol neemt in het aansporen van grote platforms om zich aan de Digital Service Act (DSA) te houden en bij overtredingen handhavend optreedt.

De DSA verplicht platforms om bepaalde content te verwijderen. Boetes voor het niet naleven kunnen zes procent van de wereldwijde omzet bedragen. Eerder uitte de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF haar zorgen over dit onderdeel van de DSA. Die stelt namelijk dat overheidsinstanties als "trusted flaggers" kunnen worden aangewezen, die vervolgens content kunnen aanmerken die de platforms moeten verwijderen. Hierdoor zouden platforms zich afhankelijk van deze overheidsinstanties maken en opent het de deur voor overheidsinstanties om ver te gaan, aldus de EFF.