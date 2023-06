Kaspersky publiceert gratis tool om iPhone-back-ups op malware te checken

Ik zou uitermate voorzichtig zijn met hier gebruik van te maken.

De campagne zou zijn ontdekt door de FSB (opvolger KGB) en Kaspersky komt 1 dag later met uitleg hoe alles gechecked kan worden. Ofwel Kaspersky heeft het ontdekt en de informatie is gedeeld met FSB in verleden of FSB heeft het zelf ontdekt en gebruik van gemaakt en vind het nu interessanter om paniek te zaaien dan het stil te houden waarop Kaspersky inspringt. Of het is iets van een andere veiligheid dienst zoals NSA.



Hoe dan ook zou ik wachten tot een onafhankelijke tweede partij hier de zelfde conclussie trekt het risico dat er iets gesideload wordt door juist verbinding te maken met de tool is aanwezig net als verzamelen van gegevens van de gene die de downloads opvragen. Het is iedergeval onmogelijk dat ze er net achter zijn gekomen je bouwt niet zo tool in 24 uur we hebben het hier niet over reguliere malware signature updates.



Er wordt hier een vies spelletje gespeelt kan zijn door NSA of andere branch kan zijn door FSB hoe dan ook beide en de leverancier Apple zelf zijn geen betrouwbare bron als het aankomt op de audit hiervoor. Komende dagen zal blijken wat er werkelijk zich afspeelt en of het een gerichte campagne was en welke kant het op neigt.