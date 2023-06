Rechter: ontslag voor doorsturen van werkmail naar privémail onterecht

Een Nederlands bedrijf dat een medewerker op staande voet ontsloeg voor het doorsturen van driehonderd zakelijke e-mails uit zijn werkmail naar zijn privémail had dit niet mogen doen, zo heeft de rechtbank Noord-Holland geoordeeld. Het bedrijf, een importeur van bamboe bouwmaterialen, had op 1 januari met de medewerker een overeenkomst gesloten dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden op 1 juli van dit jaar zou worden beëindigd. Daarbij zou de medewerker een vergoeding van 12.000 euro ontvangen.

Op 6 januari ontdekte het bedrijf dat de medewerker e-mails uit zijn mailbox had verwijderd. Vervolgens bleek drie weken later dat de werknemer ook e-mails uit een andere mailbox had verwijderd. Volgens het bedrijf kon de medewerker hiervoor geen goede uitleg geven. Op 15 februari ontdekte het bedrijf dat de werknemer vorig jaar november driehonderd zakelijke e-mails met vertrouwelijke bedrijfsinformatie en vertrouwelijke informatie over andere werknemers en klanten naar het eigen privé e-mailadres heeft doorgestuurd. Daarop werd besloten de medewerker op staande voet te ontslaan.

De kantonrechter stelt dat het opschonen van een zakelijke mailbox voorafgaand aan een kort daarna intredende vrijstelling van werkzaamheden geen dringende reden oplevert voor ontslag op staande voet. "Deze gedraging is niet dusdanig ernstig dat een onmiddellijk einde van de arbeidsovereenkomst in de rede ligt", aldus de rechter, die opmerkt dat niet is gebleken dat de medewerker iets voor het bedrijf probeerde te verbergen.

Wat betreft het doorsturen van de e-mails naar de privémail vindt de rechter dat de strekking van het wetsartikel waar de werkgever naar wijst niet zodanig duidelijk is dat de medewerker op voorhand had moeten begrijpen dat daaronder ook het doorsturen van e-mails naar zijn privémail valt, omdat ook bij het bedrijf via WhatsApp allerlei zakelijke bestanden en gegevens werden uitgewisseld.

Ook zonder het vastleggen van concrete regels noemt de rechter het wel een "ernstige gedraging" om driehonderd zakelijke mails naar de privémail door te sturen. "Een werknemer moet begrijpen dat dit consequenties kan hebben voor zijn relatie met de werkgever, bijvoorbeeld waar het gaat om het in elkaar gevestigde vertrouwen. Bij het beoordelen van de vraag of deze gedragingen een ontslag op staande voet rechtvaardigen, moet echter rekening worden gehouden met alle omstandigheden van het geval", laat de rechter weten.

Die voegt toe dat in dit geval ontslag op staande voet niet proportioneel is. De arbeidsovereenkomst met de medewerker zou al over een aantal maanden eindigen en de man was tot die tijd vrijgesteld van werkzaamheden. Ook had hij geen toegang meer toe systemen. Dat maakt het ontslag buitenproportioneel. De rechter veroordeelt het bedrijf dan ook tot het betalen van het resterende loon van 3600 euro bruto per maand tot 1 juli en een transitievergoeding van drieduizend euro.