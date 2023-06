IOS17 verwijdert trackingparameters in links waarop gebruikers klikken

De nieuwste versie van iOS gaat automatisch trackingparameters verwijderen in links waarop gebruikers klikken. Zowel in e-mail als op websites wordt vaak gebruikgemaakt van url's die van trackingparameters zijn voorzien. Zo is het mogelijk om te registreren dat iemand een link in een nieuwsbrief heeft geopend of is het gedrag van de gebruiker op een website te volgen.

Safari beschikt sinds 2017 over Intelligent Tracking Prevention (ITP) waarmee third-party trackingcookies worden geblokkeerd. Het gebruik van trackingparameters is ook een manier om internetgebruikers te volgen, waarbij er geen gebruik van cookies wordt gemaakt. "Sommige websites voegen extra informatie aan hun url's toe om gebruikers op andere websites te volgen", aldus Apple. Met Link Tracking Protection wordt deze informatie voortaan verwijderd. Het gaat dan om links in berichten, e-mail en Safari Private Browsing. Volgens Apple zullen de links in kwestie gewoon blijven werken, alleen dan zonder tracking.

Vorig jaar kwam Mozilla al met een versie van Firefox die trackingparameters in url's kan strippen om zo te voorkomen dat gebruikers worden gevolgd. Het gebeurt echter alleen in de 'strict mode' van de Enhanced Tracking Protection (ETP). Via ETP blokkeert Firefox allerlei trackers. Het is echter mogelijk om de privacyfeature strenger in te stellen, waardoor nu ook trackingparameters worden gestript.