Overheid gaat storingen van zonnepanelen op C2000-systeem aanpakken

De overheid gaat storingen op het C2000-communicatiesysteem van de hulpdiensten veroorzaakt door verkeerd geïnstalleerde of ondeugdelijke zonnepanelen aanpakken, zo heeft minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid laten weten. Daarnaast blijkt de migratie van het Motorola radiobediensysteem naar het nieuwe eOCS radiobediensysteem geplaagd te worden door problemen waardoor bij verschillende meldkamers een rollback noodzakelijk was.

Via het C2000-systeem kunnen hulpdiensten met elkaar communiceren. De afgelopen tijd werkte het systeem meerdere keren niet naar behoren. Zo was C2000 eerder deze week enkele uren niet te gebruiken door hulpdiensten. Dat probleem werd volgens de minister vermoedelijk veroorzaakt door een netwerkprobleem.

Vanaf 2016 is er al een driedelig traject ingezet om C2000 te vervangen en vernieuwen. Het eerste deel van het traject betreft de doorontwikkeling van het huidige C2000-systeem. Alleen het radiobediensysteem van het huidige C2000-systeem moet nog op de meldkamers worden vervangen. Het tweede deel is het verbeteren van de dekking en als laatste het volledig vervangen van C2000 door een nieuw systeem.

Radiobediensysteem

Het radiobediensysteem geeft de meldkamer toegang tot het C2000-communicatienetwerk. Er is besloten om het huidige Motorola radiobediensysteem door het nieuwe radiobediensysteem eOCS (eurofunk Operations Center Suite) te vervangen. Dat verloopt niet vlekkeloos. Vorige maand stapten dertien meldkamer op eOCS over. Op de laatste dag van de migratie werden de meldkamers geconfronteerd met instabiliteit, uitval van eOCS en uitval van de koppeling met een ander meldkamersysteem.

De leverancier heeft toen geprobeerd om de problemen op te lossen, maar slaagde daar niet in. Daarna deden zich ook weer verstoringen voor, waarop vier meldkamers besloten om een rollback door te voeren en het oude radiobediensysteem te gebruiken. De oorzaak van de problemen is nog altijd niet gevonden. Er zal nu onderzoek en een analyse plaatsvinden, waarna wordt gekeken hoe er verder met de migratie kan worden gegaan.

Zonnepanelen

De afgelopen maanden waren er ook meerdere keren problemen met de dekking van C2000. De minister stelt dat door veranderingen in het landschap, de bebouwde omgeving en storende radiobronnen plekken kunnen ontstaan waar de dekking minder goed is of zelfs ontbreekt. "Daarnaast kunnen verkeerd geïnstalleerde en ondeugdelijke zonnepaneelinstallaties interfereren met het C2000-netwerk, waardoor op een zonnige dag de dekking van C2000 in een specifieke omgeving opeens minder kan worden", aldus Yesilgöz.

Ze voegt toe dat deze problematiek samenhangt met het intensief gebruik van een steeds beperktere ruimte van radiofrequenties en naar verwachting de komende jaren verder zal toenemen. "Daarvan zullen we last blijven houden. Dit heeft dan ook mijn volle aandacht:" stelt de minister. De bewindsvrouw gaat nu met minister Adriaansens van Economische Zaken overleggen hoe storingen van verkeerd geïnstalleerde of ondeugdelijke zonnepanelen op C2000 zo snel als mogelijk kunnen worden opgelost. Eerder lieten ook de politiebonden weten dat zonnepanelen storingen veroorzaken.

Opvolger

Voorlopig zullen de hulpdiensten nog met C2000 moeten blijven werken, want een opvolger is nog niet beschikbaar. "Aangezien we nog in de voorbereidingsfase voor de aanbesteding zitten, zal de nieuwe missiekritische voorziening niet op korte termijn het C2000-systeem vervangen. Daarom is investeren in het huidige systeem ook nog noodzakelijk", besluit Yesilgöz.