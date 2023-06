Weduwe Jamal Khashoggi klaagt spywareleverancier NSO Group aan

De weduwe van de vermoorde Saoedische journalist Jamal Khashoggi heeft een rechtszaak aangespannen tegen NSO Group, leverancier van de beruchte Pegasus-spyware (pdf). Volgens de aanklacht van Hanan Elatr Khashoggi is de Pegasus-spyware gebruikt om haar en haar man te volgen voordat hij werd vermoord. Khashoggi, een kritische columnist voor de Amerikaanse krant The Washington Post, werd in oktober 2018 in het Saoedisch consulaat in Istanboel vermoord en in stukken gehakt, toen hij de papieren voor zijn huwelijk met zijn Turkse verloofde kwam ophalen.

Na de moord werd Elatr onder huisarrest in Dubai geplaatst en ontslagen, zo meldt The Washington Post. Ze vluchtte naar de Verenigde Staten waar ze zeventien maanden ondergedoken zat. "De gedaagden hebben zich opzettelijk op de toestellen van Hanan Khashoggi gericht en haar immens verdriet veroorzaakt, zowel door het tragische verlies van haar man en door haar eigen verlies van veiligheid, privacy en autonomie, alsmede het verlies van financiële stabiliteit en carrière", zo laat de aanklacht verder weten.

Elatr Khashoggi wil een niet nader genoemde schadevergoeding van NSO Group. De spywareleverancier werd eerder al eind 2018 aangeklaagd voor het leveren van spyware in de zaak Khashoggi. Eerder berichtte ook het Canadese Citizen Lab over de connectie tussen NSO Group en de moord op Khashoggi. De aanklacht van Elatr Khashoggi bevat ook een brochure van NSO Group over de Pegasus-spyware (pdf).