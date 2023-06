Bij UPS Canada gestolen klantgegevens gebruikt voor sms-phishing

UPS Canada heeft klanten gewaarschuwd voor een datalek nadat criminelen gestolen klantgegevens voor sms-phishing gebruikten. De manier waarop UPS klanten informeerde zorgde echter voor felle kritiek. Het transportbedrijf stuurde getroffen klanten namelijk een brief over phishing en smishing. Pas in de vierde paragraaf van de brief wordt echter duidelijk gemaakt dat het om een datalek gaat.

Volgens UPS is er misbruik gemaakt van de online tool waarmee klanten informatie over hun pakketten kunnen opzoeken. Het bleek echter ook mogelijk om informatie over de bezorging van pakketten van andere personen op te vragen en zo hun telefoonnummer te achterhalen. Die informatie zou vervolgens voor "smishing-aanvallen" zijn gebruikt. Na ontdekking hiervan zegt UPS maatregelen te hebben genomen om toegang tot de informatie te beperken.

"Dit is niet hoe een datalekmelding eruit hoort te zien. Ze zouden meteen duidelijk moeten maken wat ze zijn, anders zullen mensen doen wat ik bijna deed, ze namelijk ongelezen weggooien", zegt Brett Callow, beveiligingsonderzoeker van antivirusbedrijf Emsisoft, die de brief via Twitter deelde.