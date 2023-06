Australische premier adviseert elke dag telefoon uit te zetten voor security

De Australische premier Anthony Albanese adviseert burgers om elke dag de smartphone een aantal minuten uit te zetten als beveiligingsmaatregel. Albanese gaf het advies tijdens de inauguratie van de nationale cybersecurity-coordinator. "We hebben allemaal een verantwoordelijkheid. Eenvoudige dingen, zoals je telefoon elke avond vijf minuten uit te schakelen. Voor mensen die nu kijken, doe het elke 24 uur, tijdens het tandenpoetsen of wat dan ook", aldus de premier over de cyberuitdaging waar Australië mee te maken heeft.

Volgens Albanese is cybersecurity een verantwoordelijkheid van iedereen. Daarbij noemde hij met name de private sector, die volgens de premier beter met beveiligingszaken moet omgaan. Australië kreeg de afgelopen twaalf maanden met een aantal zeer grote datalekken te maken, waarbij de gegevens van een groot deel van de bevolking werd gestolen. In sommige gevallen bleek dat bedrijven gegevens slecht hadden beveiligd. Wat betreft het uitzetten geeft de premier geen verdere context of uitleg waarom dit moet worden gedaan.

Het advies van Albanese wordt vaker gegeven. De Amerikaanse geheime dienst NSA adviseerde in 2021 nog om telefoons wekelijks aan en uit te zetten. Op deze manier kan malware die alleen in het geheugen draait worden verwijderd. Recent ontdekte iPhone-spyware is op deze manier van telefoons te verwijderen. Zolang de onderliggende kwetsbaarheid waardoor de telefoon besmet raakte niet wordt verholpen, kunnen aanvallers het toestel weer opnieuw infecteren.