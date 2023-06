Schrems vreest Iers wetsvoorstel: verbied kritiek op privacytoezichthouder

Privacyactivist Max Schrems maakt zich grote zorgen over een Iers wetsvoorstel, dat kritiek op de Ierse privacytoezichthouder DPC en Big Tech zou verbieden. Het gaat om een nieuwe sectie die de Ierse regering aan de privacywetgeving wil toevoegen. Volgens Schrems zal het van de meeste berichten over procedures of beslissingen van de DPC een misdrijf maken.

De privacyactivist merkt op dat de DPC en bigtechbedrijven zoals Meta en Google al jaren proberen om AVG-procedures die tegen hen zijn gestart onder het tapijt te vegen door die als vertrouwelijk te bestempelen. Het nieuwe wetsvoorstel verbiedt de publicatie van vertrouwelijke informatie en laat de DPC elke informatie het label vertrouwelijk geven. Op het toch delen van informatie staan boetes van duizenden euro's.

Schrems en zijn privacyorganisatie noyb liggen al jaren met de Ierse privacytoezichthouder overhoop. Zo werd de DPC al meerdere keren door noyb voor de rechter gesleept om ingezonden privacyklachten te beoordelen. "Je kunt een toezichthouder of bigtechbedrijven niet bekritiseren als je niet mag zeggen wat er in een procedure plaatsvindt. Door elk beetje informatie 'vertrouwelijk' te verklaren proberen ze publiek debat en berichtgeving te hinderen", stelt Schrems.

"In plaats van het reageren op legitieme kritiek, proberen ze het nu te criminaliseren. Het wetsvoorstel in Ierland maakt het strafbaar om informatie over een procedure te delen. Dit laat zien dat ze het publiek en verslaggevers meer dan iets anders vrezen De wet zou de DPC echter toestaan om selectief informatie te delen wanneer het dit wil. Het is verbijsterend dat dit in een Europees land zou kunnen gebeuren", gaat de privacyactivist verder.

Schrems merkt op dat er geen publiek debat over de geplande toevoeging aan de privacywet heeft plaatsgevonden. "De afgelopen jaren heeft de DPC en big tech een zeer eenzijdig beeld over lopende procedures gegeven. Noyb heeft vaak bericht over het zeer problematische gedrag van de DPC en big tech. De wet lijkt een manier te zijn om ons werk te criminaliseren. Als anderen niet meer over hen mogen praten, blijft er alleen nog een "overheidswaarheid" over. Dit is zeer problematisch in een democratische samenleving."

De DPC wordt vaak verweten op de hand van bigtechbedrijven te zijn, die vaak hun Europees hoofdkantoor in Ierland hebben. Iets wat de DPC altijd heeft ontkend. Boetes die de DPC wegens AVG-overtredingen oplegt aan techbedrijven zijn al herhaaldelijk door de Europese privacytoezichthouders als ontoereikend beoordeeld, waarop die de DPC dwongen om tot een nieuw boetebesluit te komen.