Beroepsvereniging voor apothekers KNMP getroffen door datalek

De beroepsvereniging voor apothekers KNMP is getroffen door een datalek, waarbij de persoonsgegevens van apothekers zijn buitgemaakt. Het gaat voornamelijk om het e-mailadres en in beperkte mate naam, adres of geslacht, aldus de KNMP in een e-mail aan getroffen apothekers. Het datalek vond plaats bij een externe partij waar de KNMP gebruik van maakt voor het versturen van nieuwsbrieven.

"Wij hebben het beschermen van uw (persoons)gegevens en privacy hoog in het vaandel staan", aldus de datalekmelding. "We betreuren het daarom ten zeerste dat kwaadwillenden er toch in zijn geslaagd toegang te verkrijgen tot de voor de nieuwsbrieven gebruikte (persoons)gegevens." De KNMP heeft het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens gedaan en zegt aanvullende technische en organisatorische maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen. Wat die inhouden is niet bekendgemaakt. Dat geldt ook voor de naam van de gebruikte mailingdienst, alsmede hoe het datalek daar kon plaatsvinden.