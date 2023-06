Rechtszaak tegen Amazon over illegaal verzamelen persoonsgegevens

Een Nederlandse stichting is een rechtszaak tegen Amazon gestart over het illegaal verzamelen van persoonsgegevens van gebruikers. Volgens Stichting Data Bescherming Nederland verzamelt en verhandelt Amazon persoonsgegevens zonder dat het hier toestemming van gebruikers voor heeft. "Bovendien heeft het bedrijf veel geld verdiend met het commercialiseren van jouw (privacygevoelige) gegevens. Dat vinden we oneerlijk. Hoog tijd dus om Amazon tot de orde te roepen", aldus de stichting.

Het gaat om gegevens die Amazon via de eigen webwinkel zou verzamelen. Ook stelt de stichting dat gebruikers in de webshop worden gevolgd als ze hier geen toestemming voor hebben gegeven. "Het probleem is kortom dat Amazon veel van deze gegevens verzamelt zónder dat gebruikers daar expliciet toestemming voor hebben gegeven en zonder een andere geldige gronslag. Dat is in strijd met de wet."

Via de rechtszaak wil de stichting dat Amazon hiermee stopt en gebruikers een schadevergoeding betaalt. Aanmelden is voor gebruikers kosteloos. De zaak wordt gefinancierd door een procesfinancier, die een vergoeding van maximaal twintig procent van het compensatiebedrag ontvangt als de claim van de stichting gegrond wordt verklaard. "Wij streven ernaar om nog dit jaar de dagvaarding uit te brengen voor de rechtbank. Een uitspraak verwachten we op zijn vroegst in 2026", aldus een uitleg over de rechtszaak.