Europol: operatie tegen EncroChat leidde tot 6500 aanhoudingen

Bij de operatie tegen chatdienst EncroChat zijn wereldwijd meer dan 6500 verdachten aangehouden, zo meldt Europol op basis van cijfers die door de Franse en Nederlandse autoriteiten zijn gedeeld. EncroChat was een aanbieder van versleutelde communicatie. Het bedrijf leverde internationaal cryptotelefoons waarmee gebruikers versleuteld konden communiceren.

Bij deze telefoons waren de camera, microfoon, gps en usb-poort verwijderd. Berichten op het toestel werden automatisch na een bepaalde periode gewist. Daarnaast beschikten de telefoons over een functie die alle informatie na het invoeren van een specifieke pincode wist. Onderzoek naar de chatdienst wees uit dat de gebruikte communicatieservers in Frankrijk stonden. Door middel van een "technisch apparaat" was het uiteindelijk mogelijk om berichten van gebruikers te onderscheppen, zo stelt Europol.

Volgens verschillende media ontwikkelde een Joint Investigation Team dat onder regie stond van de Franse en Nederlandse opsporingsinstanties malware die via een server van EncroChat ongezien op de telefoons van alle Encro-klanten werd uitgerold. De malware onderschepte nieuwe berichten waardoor opsporingsdiensten met gebruikers konden meelezen. In totaal werden 115 miljoen berichten geanalyseerd.

Door de informatie uit de berichten konden uiteindelijk 6500 verdachten wereldwijd worden aangehouden en werd 740 miljoen euro in beslag genomen. Het ging daarbij om 197 "high value targets", zo stelt Europol. Volgens de opsporingsdienst telde EncroChat zo'n zestigduizend gebruikers. Eerder dit jaar werd al bekend dat de Nederlandse politie over 1 miljard chatberichten beschikt afkomstig van uit de lucht gehaalde chatapps Ennetcom (2016), PGP Safe (2017), IronChat (2018), EncroChat (2020), SkyEcc (2021), Anom (2021) en Exclu (2023).