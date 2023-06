Google vraagt websites om nieuwe trackingmethode niet te misbruiken

Google heeft websites gevraagd die een nieuwe trackingmethode genaamd Topics gaan gebruiken om hier geen misbruik van te maken. Dat is de reactie van het techbedrijf op zorgen dat Topics te gebruiken is voor het fingerprinten van internetgebruikers. Trackingcookies spelen een belangrijke rol bij het volgen van gebruikers op internet en tonen van gerichte advertenties. Vanwege privacyzorgen worden dergelijke cookies door meerdere browsers inmiddels geblokkeerd.

Om gebruikers zonder het gebruik van third-party cookies toch gerichte advertenties te kunnen blijven tonen bedacht Google de "Privacy Sandbox", een verzameling van technieken waarmee gepersonaliseerde reclame is te tonen. Bij Topics, zoals één van de trackingmethodes wordt genoemd, bepaalt de browser op basis van het browsegedrag van de gebruiker welke onderwerpen hij interessant vindt en stemt daar advertenties op af.

Wanneer gebruikers een website bezoeken die Topics ondersteunt zal de technologie drie onderwerpen kiezen waar de gebruiker interesse in heeft en die met de website en diens advertentiepartners delen. Vervolgens kunnen websites en adverteerders op basis van deze onderwerpen advertenties tonen. Topics worden voor een periode van drie weken bewaard. Gebruikers kunnen de door de browser gekozen onderwerpen zien en die verwijderen. De feature zal standaard in Chrome worden ingeschakeld, maar het is mogelijk om die uit te schakelen.

Google stelt dat de browser lokaal een keuze van interessante onderwerpen bepaalt en hierbij geen verbinding met externe servers maakt. Gekozen onderwerpen zullen geen gevoelige onderwerpen bevatten zoals geslacht of ras. Voor het kiezen van de onderwerpen worden hostnames aan topics gekoppeld. Oorspronkelijk zou Chrome 350 verschillende onderwerpen bevatten, maar dat is inmiddels uitgebreid naar zo'n 470.

Vorig jaar mei opende Alexandre Gilotte van advertentieplatform een discussie op GitHub waarin hij waarschuwde dat Topics is te gebruiken voor het fingerprinten van gebruikers, zodat die fijnmazig zijn te volgen. Een aantal dagen geleden werd het onderwerp door Josh Karlin van Google gesloten. "Sinds deze discussie hebben we de voorwaarde opgenomen dat ontwikkelaars die van de API gebruikmaken verklaren dat ze geen misbruik van de API maken. Dat is geen technische oplossing, maar ik denk dat het een goede oplossing voor het probleem is."

Het is echter de vraag hoe populair de nieuwe trackingmethode wordt. Eerder lieten Brave en DuckDuckGo weten dat ze niets van Topics moesten hebben en ook Mozilla ziet het niet zitten. "We zien gewoon niet hoe dit vanuit een privacystandpunt kan werken. Hoewel de informatie die de API biedt klein is, denken we dat de kans groter is dat het de bruikbaarheid voor adverteerders vermindert, dan dat het een betekenisvolle privacybescherming biedt. Het is helaas lastig om concrete manieren te zien hoe dit te verbeteren valt", aldus Mozillas Martin Thomson. Apple maakte eerder al bekend dat Topics geen goede aanvulling op het webplatform is. Google is van plan om de Topics API samen met Chrome 115 op 12 juli te lanceren.