Siemens Energy slachtoffer van zeroday-aanval op MOVEit Transfer

Siemens Energy is één van de organisaties die slachtoffer is geworden van een zeroday-aanval op MOVEit Transfer die vorige maand plaatsvond. Het bedrijf heeft dit bevestigd nadat de criminelen achter de aanval de naam van Siemens Energy op hun eigen website plaatsten. Ook de naam van de Franse multinational Schneider Electric verscheen daar, maar dit bedrijf zegt nog onderzoek te doen.

De lijst met slachtoffers van de grootschalige aanval wordt steeds langer. MOVEit Transfer is een applicatie voor het uitwisselen van bestanden. Allerlei organisaties maken er gebruik van om onder andere vertrouwelijke informatie binnen de organisatie te delen. De Clop-ransomwaregroep zou sinds 2021 over een kwetsbaarheid hebben beschikt waarmee het mogelijk is om MOVEit-servers te infecteren en data te stelen.

Tijdens het Memorial Day weekend in de Verenigde Staten vorige maand vond er grootschalig misbruik van het lek plaats. Voor dit beveiligingslek, aangeduid als CVE-2023-34362, kwam Progress eind mei met een update. Ondertussen hadden de aanvallers al bij tal van organisaties toegeslagen. Vorige week meldde Gen Digital, het moederbedrijf van Norton, Avast, LifeLock, Avira, AVG, ReputationDefender en CCleaner, dat het één van de slachtoffers is.

De Clop-groep beheert een eigen website waarop het de namen van slachtoffers plaatst en dreigt gestolen gegevens openbaar te maken als er geen losgeld wordt betaald. Bij de laatste update verschenen daar de namen van onder andere Siemens Energy en Schneider Electric. "Gebaseerd op het huidige onderzoek is er geen kritieke data gecompromitteerd en is onze bedrijfsvoering niet geraakt", aldus Siemens Energy tegenover persbureau Reuters. Schneider Electric bevestigt dat het van MOVEit Transfer gebruikmaakt en maatregelen na de ontdekking van het zerodaylek heeft genomen. Of er ook data is gestolen wordt nog onderzocht. De lijst met slachtoffers is inmiddels ruim de honderd gepasseerd en telt in Nederland Shell en Landal Greenparks.