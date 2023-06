"Kilometerstand doorgeven privacyvriendelijkste optie voor rekeningrijden"

Het één keer per jaar doorgeven van de kilometerstand, bijvoorbeeld tijdens de APK-keuring, is de privacyvriendelijkste optie voor rekeningrijden, zo stelt Privacy First. Deze week verscheen er onderzoek dat in opdracht van de regering naar "betalen naar gebruik" (BNG) is uitgevoerd. Het ging onder andere over het registreren van gereden kilometers. Daarvoor werden drie opties bekeken.

De eerste optie betreft het één keer per jaar doorgeven van de kilometerstand op het dashboard of die door bijvoorbeeld de RDW te laten controleren. Bij de tweede optie wordt gebruikgemaakt van een on board unit (OBU) of extern aangebracht kastje om de kilometerstand automatisch uit te lezen. Optie drie is het afleiden van de kilometerstand op basis van gps-tracking en een OBU of een app op de mobiele telefoon die afstanden bijhoudt.

Privacy First heeft tijdens informatiebijeenkomsten van het ministerie van Financiën en ministerie van Infrastructuur over betalen naar gebruik de voorkeur uitgesproken voor de eerste optie. "Die keuze houdt de gegevensstromen overzichtelijk en beperkt (dataminimalisatie), en zou naast het privacyvriendelijkst ook het makkelijkst in de uitvoering zijn", aldus de stichting. "Mede tegen de achtergrond van meerdere grootschalige it-debacles binnen de overheid is het zaak dat die overheid BNG zowel voor zichzelf als voor miljoenen autogebruikers niet moeilijker maakt dan nodig."

Bij deze optie kan er worden gefraudeerd, toch acht Privacy First de kans op grootschalig gesjoemel niet erg groot. "Het vervolgonderzoek meldt zelf ook dat naar verwachting het merendeel van de belastingplichtigen de regels gewoon zal naleven." Zodra het kabinet een besluit heeft genomen over de manier waarop het rekeningrijden wil gaan vormgeven kan er via Internetconsultatie.nl op het voorstel worden gereageerd.