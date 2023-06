Europese Commissie presenteert voorstel voor digitale euro

De Europese Commissie heeft vandaag een voorstel gepresenteerd voor een digitale euro. De munt krijgt de status van wettig betaalmiddel krijgt, is online en offline te gebruiken en zal niet programmeerbaar zijn. Brussel claimt zelfs dat offline betalingen met de digitale euro een "soortgelijk privacyniveau" bieden als met contant geld het geval is. Volgens vice-commissievoorzitter Dombrovskis is de digitale euro niet bedoeld om cash te gaan vervangen en blijft contant geld bestaan.

Eerder waarschuwden rapporteurs van de vaste commissie voor Financiën dat de digitale euro het teruglopen gebruik van contant geld kan versnellen. Als het aan Brussel ligt kan er straks overal met de digitale euro worden betaald. Dat zou dan gebeuren via app of betaaldienst. Er worden nog betaalmethodes onderzocht voor mensen die niet via een mobiel apparaat of een app willen bankieren en betalen.

In het voorstel van de Europese Commissie staat dat de digitale euro niet programmeerbaar zal zijn. Dat houdt in dat de overheid of Europese Centrale Bank niet kunnen bepalen voor welke aankopen de digitale euro wel of niet is te gebruiken. "Gegevens over betalingen zijn ook niet te herleiden tot individuele gebruikers. De ECB krijgt alleen de hoognodige versleutelde informatie om de betaling te kunnen afwikkelen", zo stelt het ministerie van Financiën.

In het geval van offline betalingen wordt gekeken naar oplossingen waarbij telefoons dicht bij elkaar moeten worden gehouden. Er is dan geen internetverbinding nodig om een transactie in digitale euro’s tussen de bezitters van die telefoons mogelijk te maken. Er zou dan wel een pincode moeten worden ingevoerd. "Als het daadwerkelijk mogelijk wordt om offline te betalen met de digitale euro, dan biedt dat meer privacy dan de huidige betalingen via commerciële banken. Niemand krijgt in dat geval persoonlijke gegevens en transactiegegevens te zien", laat het ministerie van Financiën verder weten.

Het kabinet gaat het voorstel van de Europese Commissie beoordelen. Na de zomer wordt vervolgens de Tweede Kamer geïnformeerd. De EU-landen, het Europees Parlement en de Europese Commissie onderhandelen en besluiten daarna gezamenlijk over definitieve inhoud van de wetgeving over de digitale euro. Wanneer dat precies gebeurt, is nu nog niet bekend. "Of de digitale euro er komt is ook nog niet zeker", zo staat in een bericht van het ministerie van Financiën.