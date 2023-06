Minister herhaalt dringende advies: geen losgeld betalen bij ransomware

Organisaties die het slachtoffer worden van ransomware krijgen opnieuw het dringende advies van minister Yesilgöz om geen losgeld te betalen. De minister reageerde op Kamervragen van D66-Kamerlid Dekker-Abdulaziz over cybercrime in Nederland. Het Kamerlid wilde onder andere van de minister weten wat door ransomware getroffen organisaties kunnen doen.

Yesilgöz wijst naar het informeren van de Autoriteit Persoonsgegevens en de handelingsperspectieven van het Digital Trust Center en incidentresponseplan van het Nationaal Cyber Security Centrum. "Het dringende advies blijft om geen losgeld te betalen. Het betalen van losgeld biedt geen garantie dat data niet verder zullen worden verhandeld en/of criminelen de systemen weer toegankelijk maken. Bovendien wordt door het betalen van losgeld het criminele verdienmodel in stand gehouden", voegt ze toe.

De minister werd ook gevraagd naar een woningcorporatie uit Zwijndrecht die slachtoffer van ransomware werd en losgeld betaalde. "Ik begrijp dat dit slachtoffers in een moeilijke positie plaatst, zeker als cruciale gegevens zijn gestolen. Het advies blijft echter om geen losgeld te betalen. Misdaad mag niet lonen. Het betalen van losgeld houdt het criminele verdienmodel in stand en kan meer criminaliteit stimuleren", laat Yesilgöz daarover weten.

Fonds

Daarnaast vroeg Dekker-Abdulaziz opnieuw naar de mogelijkheid voor het oprichten van een gemeenschappelijk fonds voor ransomwareslachtoffers. Dat fonds zou dan het losgeld betalen voor door ransomware getroffen mkb-bedrijven. De minister had eerder al aangegeven dat ze een dergelijk fonds niet ziet zitten en dat is nog steeds het geval. "Het betalen van losgeld houdt het criminele verdienmodel in stand en kan meer criminaliteit stimuleren. De markt voorziet overigens reeds in cyberverzekeringen voor geleden schade na een ransomware-aanval. Een fonds om losgeld te betalen lijkt niet de juiste weg voorwaarts."