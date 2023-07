Minister: client-side scanning is geen aantasting van end-to-end encryptie

Client-side scanning, waarbij de inhoud van chatberichten van burgers op hun telefoon wordt gecontroleerd, is geen aantasting van end-to-end encryptie, zo stelt minister Weerwind voor Rechtsbescherming. Burgerrechtenbewegingen en experts waarschuwen dat dit wel het geval is. Vorige week liet minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid weten dat het kabinet een door de Tweede Kamer aangenomen motie over het tegengaan van client-side scanning niet zal uitvoeren.

Vorig jaar mei kwam de Europese Commissie met een voorstel dat chatdiensten en andere techbedrijven verplicht om alle berichten en andere content van gebruikers te controleren op kindermisbruik en grooming. De Tweede Kamer had de regering verzocht om niet met client-side scanning in te stemmen. Vorig jaar liet het kabinet weten een andere motie, die oproept tot het in stand houden van end-to-end encryptie en Europese voorstellen die end-to-end encryptie onmogelijk maken niet te steunen, wel uit te voeren.

Minister Weerwind stelt in een reactie op vragen van de vaste commissie voor Digitale Zaken dat Nederland in Brussel pleit voor een verordening over de aanpak van kindermisbruik die aan deze motie voldoet. "Op dit moment lijkt client-side scanning de enige manier waarop maatregelen uit de verordening kunnen worden uitgevoerd zonder end-to-end encryptie aan te tasten." Volgens de bewindsman zal het uitvoeren van de motie tegen client-side scanning de onderhandelingsruimte van Nederland in Brussel "tot een minimum" beperken (pdf).

Bij end-to-end encryptie is de inhoud van een bericht alleen te lezen door de afzender en ontvanger. Bij client-side scanning wordt de inhoud door een derde partij gecontroleerd en breekt daarmee de belofte van end-to-end encryptie, zo stelt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. "Client-side device scanning staat op gespannen voet met de bescherming van encryptie. Want hoewel het proces van client-side device scanning misschien op je telefoon plaatsvindt, blijven de uitkomsten van dat gescan natuurlijk niet op je telefoon", liet burgerrechtenbeweging Bits of Freedom eerder al weten.

Tijdens een eerder overleg van de Telecomraad uitte de PVV al kritiek op het voornemen van het kabinet om de motie over het tegengaan van client-side scanning niet uit te voeren. "De bewindspersonen luisteren namelijk toch niet naar de volksvertegenwoordiging. In dat kader hoef ik slechts te verwijzen naar de ervaring met de vorige Telecomraad, waar werd ingestemd met de Raadspositie over de Europese digitale identiteit, tegen de wil van een Kamermeerderheid in. Dit is een slecht voorbeeld, dat de minister van Justitie hoogstwaarschijnlijk binnenkort gaat volgen, door de Kamermeerderheid tegen de encryptieondermijnende client-side scanning naast zich neer te leggen", merkte PVV-Kamerlid Van Weerdenburg op.