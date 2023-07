Voorstel verplicht zorgverleners om medische data bij spoedeisende zorg te delen

Het ministerie van Volksgezondheid heeft vandaag een concept-wetsvoorstel gepresenteerd dat zorgverleners verplicht om in het geval van spoedeisende zorg medische gegevens van burgers te delen. Burgers die niet willen dat hun gegevens worden opgevraagd kunnen hier alleen ter plekke bezwaar tegen maken.

Op grond van de huidige wetgeving moet iemand uitdrukkelijke toestemming geven voordat gegevens beschikbaar kunnen worden gesteld via een elektronisch uitwisselingssysteem. Een groot deel van de Nederlandse burgers heeft niet aangegeven of ze hiermee akkoord zijn. "Als wel toestemming is gegeven, is deze vaak niet toereikend zijn voor alle zorgprocessen, bijvoorbeeld omdat de toestemming niet voorziet in uitwisseling met een ziekenhuis", aldus het ministerie in een uitleg van het voorstel.

Volgens minister Kuipers van Volksgezondheid is het belangrijk dat medische gegevens in het geval van spoedeisende hulp beschikbaar zijn. Dat zou beter voor de kwaliteit van de zorg zijn. De huidige wetgeving staat het echter niet toe om gegevens zonder toestemming te delen en het is ook niet de verwachting dat burgers door middel van campagnes wel toestemming zullen geven. Daarom wil Kuipers het delen van de medische data via een wetsvoorstel afdwingen. Zorgverleners worden daardoor verplicht bepaalde gegevens opvraagbaar te maken.

De "verplicht opvraagbaar gemaakt gegevens" mogen alleen worden ingezien door bepaalde zorgverleners in het geval van spoedeisende zorg. En alleen als de patiënt geen bezwaar maakt. "Dit vraagt wat van het doenvermogen van burgers die niet willen dat hun gegevens worden opgevraagd: op een moment van substantiële stress zal gevraagd worden in actie te komen. De verwachting is echter dat het deel van de bevolking dat hiermee te maken krijgt substantieel kleiner zal zijn dan het deel van de bevolking dat een positief effect zal ervaren", zo maakt de uitleg van het voorstel duidelijk.

Op dit moment ligt het voorstel ter beoordeling bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, het Adviescollege toetsing regeldruk, de Nederlandse Zorgautoriteit, Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand. Het wetsvoorstel zal in een volgende fase ook nog voorgelegd worden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid, voor een constitutionele toets en een wetgevingstoets. In de tussentijd kan het publiek via Internetconsultatie.nl tot en met 3 september op het voorstel reageren.