De Kamer van Koophandel (KVK) gaat dit najaar telefoon- en faxnummers in Handelsregister afschermen. De gegevens zijn dan niet langer openbaar in te zien. Het plan was om ook e-mailadressen af te schermen, maar dat gaat mogelijk conflicteren met een nieuwe Europese richtlijn, zo laat minister Adriaansens van Economische Zaken in een update over de Datavisie Handelsregister weten.

In het Handelsregister staan alle bedrijven, rechtspersonen en andere organisaties ingeschreven die deelnemen aan het economisch verkeer. De Datavisie Handelsregister moet een nieuw beleidskader vormen voor de verwerking en verstrekking van gegevens uit het Handelsregister (HR). Het bestaat uit acht maatregelen. Eén daarvan is het niet-openbaar maken van telefoonnummers en e-mailadressen. Volgens de minister is deze maatregel een "grote wens" van veel ondernemers.

Om deze maatregel te realiseren moet het Handelsregisterbesluit worden herzien. In aanloop naar de aanstaande wetswijzigingen is de KVK al begonnen met werkzaamheden om dit deel van de herziene wet te implementeren. "KVK heeft kenbaar gemaakt dat de werkzaamheden voorspoedig verlopen. Daarom zal ik KVK verzoeken om vooruitlopend op de wetswijziging te beginnen met het afschermen van telefoon- en faxnummers. KVK zal hier dit najaar mee beginnen", stelt Adriaansens.

Voor wat betreft het niet-openbaar maken van e-mailadressen is er mogelijk een conflict met de voorgenomen wijziging van de EU Vennootschapsrichtlijn. Deze zal mogelijk regels bevatten voor de publicatie van e-mailadressen van kapitaalvennootschappen en personenvennootschappen via het nieuwe EU Company Certificate. Iets waar in de nationale regelgeving rekening mee gehouden moet worden. Voor telefoon- en faxnummers speelt dit niet.

Digitaal communicatiekanaal

De minister meldt verder dat de implementatie van de Datavisie zal leiden tot vaker contact tussen ondernemers en de KVK, en daarom een digitaal communicatiekanaal wenselijk is. "Met oog op het grote aantal poststukken, geniet een digitale oplossing de voorkeur boven het fysiek versturen van brieven. Dit vanwege duurzaamheidsoverwegingen en fraudegevoeligheid", zo laat ze weten.

Ondernemers kunnen via het Handelsregister een elektronische berichtenbox activeren, maar die wordt te weinig gebruikt. Het ministerie van Economische Zaken werkt aan een Federatief Berichtenstelsel (FBS), maar dat is nog lang niet klaar. De Kamer van Koophandel kijkt dan ook naar andere opties. "Denk hierbij aan een centrale notificatie om vervolgens het bericht via de Mijn Omgeving op te halen of in te zien", stelt Adriaansens.

Verder blijkt dat de implementatie van de Datavisie een behoorlijke inzet van it-capaciteit bij de KVK vergt. Mede vanwege de te verwerken wetswijzigingen krijgen uit te voeren projecten daardoor een andere prioriteit. Het voorstel voor het aanpassen van het Handelsregisterbesluit zal na het zomerreces naar de Raad van State worden gestuurd.