Toezichthouder verklaart cookiebeleid Duitse techwebsite Heise.de illegaal

Een Duitse privacytoezichthouder heeft het cookiebeleid van Heise.de, één van de grootste techwebsites van Duitsland, illegaal verklaard, zo meldt privacyorganisatie noyb. De website was alleen te bezoeken als gebruikers trackingcookies toestonden of een betaald abonnement namen. Een aanpak die volgens de databeschermingsautoriteit van de Duitse deelstaat Neder-Saksen onrechtmatig is.

Volgens noyb, dat bij de toezichthouder over de werkwijze van Heise.de had geklaagd, is de uitspraak een nieuwe klap voor nieuwssites die een dergelijk businessmodel hanteren. Verder onderzoek van de toezichthouder wees ook uit dat persoonlijke data al werd verwerkt bij het openen van de website, voordat gebruikers zelfs toestemming voor trackingcookies hadden gegeven.

Tevens oordeelde de toezichthouder dat Heise.de op onrechtmatige wijze gebruikmaakte van nudging om gebruikers voor eigen gewin te beïnvloeden. Daarnaast was de toestemming van gebruikers niet geïnformeerd, specifiek of vrijelijk gegeven. Het was ook lastig om eerder gegeven toestemming op een later moment in te trekken, waardoor er volgens de toezichthouder geen juridische basis was voor het verwerken van persoonsgegevens.

De toezichthouder besloot Heise.de alleen een reprimande te geven, tot ongenoegen van noyb. "De AVG vereist 'specifieke' toestemming voor elk type verwerking. We zijn blij met de beslissing, maar na jaren van het schenden van de wet is een reprimande geen adequate oplossing voor obscure "Pay or Okay" systemen. Alleen een reprimande gaat anderen er niet van weerhouden om deze aanpak te kiezen."

In een reactie op de beslissing van de toezichthouder heeft Heise.de de cookiebanner aangepast, waarbij gebruikers in het eerste scherm nog steeds alleen kunnen kiezen om alle trackingcookies toe te staan of te betalen. Pas in een tweede scherm van de cookiebanner is er de optie om trackingcookies te weigeren. Volgens noyb blijkt uit onderzoek dat slechts twee procent van de gebruikers de tweede laag van een cookiebanner opzoekt om de instellingen aan te passen. Noyb laat weten dat het daarom opnieuw een klacht over de techwebsite bij de toezichthouder zal indienen.