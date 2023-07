Leiden lekt opnieuw gegevens van inwoners met betalingsachterstand

De gemeente Leiden heeft opnieuw gegevens gelekt van mensen met een betalingsachterstand. Acht weken na het vorige datalek, waarbij de gemeente aangaf maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen, ging het weer mis met het versturen van brieven aan inwoners met een betalingsachterstand. Dit keer raakte het datalek 77 personen, eind april ging het om 92 mensen.

Vanuit de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening zijn zorgverzekeraars, woningcorporaties, energiebedrijven en andere "vaste lasten partners" verplicht om achterstanden in de betaling te melden bij het Team Eerste Hulp bij Geldzorgen (EHBG) van de gemeente Leiden. Het Team EHBG stuurt vervolgens iedere maand een brief aan inwoners met een betalingsachterstand. In de brief staat vermeld dat de gemeente op huisbezoek komt, telefonisch contact opneemt of dat de inwoner zelf contact kan opnemen.

De gemeente probeert naar eigen zeggen op deze manier met de inwoner een oplossing voor de betalingsachterstand te vinden. Bij de brieven die eind juni zijn verstuurd naar inwoners met een betalingsachterstand is een fout gemaakt, waardoor ontvangers een brief ontvingen van een andere inwoner met een betalingsachterstand die daarvoor hulp krijgt aangeboden.

"Ondanks een zorgvuldige controle is niet geconstateerd dat twee pagina's zijn verwijderd waardoor de gegevens van de inwoner op een verkeerde pagina terecht zijn gekomen", zo laat het college van B&W in een brief aan de gemeenteraad weten (pdf). De gemeente Leiden heeft het datalek inmiddels bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld en de getroffen inwoners een excuusbrief gestuurd, alsmede de juiste brief.

"Het is helaas niet de eerste keer dat er een datalek heeft plaatsgevonden bij Eerste Hulp bij Geldzorgen. Na het vorige datalek is het zogenaamde vier-ogenprincipe doorgevoerd. Dat dit nieuwe datalek desondanks heeft kunnen plaatsvinden, zal daarom grondig worden geëvalueerd. Ook nemen we maatregelen om te voorkomen dat dit in de toekomst nog een keer gebeurt", zo laat het college weten. Vooruitlopend op de evaluatie zal de gemeente de brieven vooralsnog niet meer dubbelzijdig, maar enkelzijdig afdrukken.