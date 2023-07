Amerikaanse overheid zet Europese spywareleveranciers op zwarte lijst

De Amerikaanse overheid heeft twee Europese spywareleveranciers op een zwarte lijst gezet (pdf). Het gaat om Intellexa en Cytrox die achter de Predator-spyware zitten. Predator is vergelijkbaar met de Pegasus-spyware van NSO Group en maakt het mogelijk om slachtoffers op afstand te bespioneren. Zo is het onder andere mogelijk om de microfoon en camera in te schakelen, sms- en chatberichten te lezen, bezochte websites te monitoren en de locatie van het slachtoffer te volgen. Ook het blokkeren van inkomende gesprekken is mogelijk.

Volgens de Amerikaanse autoriteiten handelen de twee spywareleveranciers, die vanuit Griekenland en Hongarije opereren, in exploits waarmee er toegang tot systemen kan worden verkregen. Daarmee bedreigen ze de privacy en veiligheid van personen en organisaties wereldwijd, aldus de verklaring van de Amerikaanse autoriteiten. Eerder werd ook de NSO Group op de "Entity List" van het Amerikaanse ministerie van Handel geplaatst. Alle verzoeken om vanuit de VS goederen of diensten naar beide bedrijven te exporteren worden voor organisaties op de zwarte lijst eerst gecontroleerd en in beginsel geweigerd.