Amerikaanse stad kondigt lokale noodtoestand af wegens ransomware-aanval

Een Amerikaanse stad heeft wegens een ransomware-aanval een lokale noodtoestand afgekondigd. Op zondagochtend 9 juli sloegen de aanvallers toe en versleutelden allerlei systemen van de City of Hayward. Uit voorzorg besloot het stadsbestuur de publieke website en portalen voor inwoners offline te halen. Twee dagen later werden de offline gehaalde diensten weer langzaamaan online gebracht.

Daarnaast kondigde het stadsbestuur de lokale noodtoestand af voor een periode van zeven dagen. Dit maakt het volgens het stadsbestuur eenvoudiger om beslissingen te nemen, personeel in te zetten en uitgaven te doen in een reactie op de aanval. Voor zover bekend zijn er bij de ransomware-aanval geen persoonsgegevens gestolen. Hoe de aanval kon plaatsvinden is niet bekendgemaakt. De City of Hayward telt 163.000 inwoners.