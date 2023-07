Mijn werkgever wil ongevraagde reclame versturen. Wat kan ik als privacy officer doen?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Als privacy officer kwam mij ter ore dat ons bedrijf een e-mailmarketingactie gaat doen, waarbij men handmatig alle websites van potentiële klanten heeft bezocht en het algemene mailadres (of een functioneel inkoopadres of iets dergelijks) is genoteerd. We hebben dus nooit contact gehad met deze bedrijven. Volgens mij is dit verboden als spam. Klopt dat en welke stappen raad je aan?

Antwoord: Dit is juridisch inderdaad een probleem. Art. 11.7 Telecommunicatiewet verbiedt het toesturen van ongevraagde reclame zonder toestemming, en daarbij maakt het niet uit of je naar personen mailt of naar zakelijke adressen. Ook reclame aan info@example.com is dus verboden.

Het is natuurlijk zo dat deze adressen geen persoonsgegevens zijn, omdat ze niet tot een persoon te herleiden zijn. (Natuurlijk zal een persoon de mailbox beheren, maar het gaat erom of het mailadres behoort bij een persoon.)

Dat dit adres op de website staat, is daarbij niet relevant. De wet kent geen uitzondering voor "zelf openbaar gemaakte gegevens" of iets dergelijks. Alleen als er specifiek bij is gezet "stuur uw offertes of reclame naar dit adres", dan mag je zonder nader overleg daarheen mailen. Maar dat heb ik nog nooit gezien op een Nederlandse website.

De iets lastiger vraag is welke stappen te nemen. Hoewel het dus niet perse gaat om persoonsgegevens of privacy, wordt de Telecomwet (althans hoofdstuk 11) wel gezien als deel van de privacywetgeving in brede zin zodat je als privacy officer prima kunt zeggen dat het deel van je werk is om ook daarop te letten. Dan komt het dus neer op hoe je altijd te werk zou gaan als men iets wil dat eigenlijk tegen de wet is.

Als je zoiets ziet terwijl het te ver buiten je eigenlijke werk ligt, dan zou ik het signaleren bij de betreffende manager en/of de bedrijfsjurist, maar mijn ervaring is wel dat bij zaken als emailreclame zoiets weinig prioriteit krijgt.

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.