Organisaties luiden noodklok over digitale kloof: bedreigt mensenrechten

In België zijn honderd organisaties een campagne gestart om de digitale kloof in het land te dichten. Volgens de coalitie, met de naam DigitAll, vormt digitale uitsluiting een bedreiging voor mensenrechten. Uit onderzoek blijkt dat het aantal Belgen dat digitale uitsluiting riskeert is toegenomen van 40 procent in 2019 naar 46 procent in 2021. "De digitalisering gaat razendsnel, waardoor de digitale kloof steeds groter wordt. Digitale exclusie treft niet alleen kwetsbare groepen, maar treedt op in alle lagen van de samenleving in België", aldus de coalitie.

Het niet beschikken over de technologische middelen of het ontbreken van de nodige vaardigheden zijn de meest voor de hand liggende reden dat mensen digitale uitsluiting riskeren. Het gaat echter niet alleen over de kwaliteit van de technologische middelen, maar ook over de kwaliteit van de toegang tot het internet, met name het netwerk of de plaats/de omgeving. "Mensen digitaal uitsluiten, is ze uitsluiten van de maatschappij. Het is alsof je een sleutel mist om een huis binnen te kunnen gaan", zegt minister van Telecommunicatie Petra De Sutter. "En ja, het gaat om zoveel meer dan geen laptop of smartphone hebben."

De onderzoekers stellen dat de digitale geletterdheid ook bij jongeren achteruitgaat. In 2022 had 33 procent van de Belgische jongeren tussen 16 en 24 jaar zwakke algemene digitale vaardigheden ten opzichte van 21 procent in 2019. Ook bij de werkzoekenden is de situatie verontrustend, zo stelt de coalitie. Meer dan de helft (52 procent) van hen heeft zwakke digitale vaardigheden, een cijfer dat oploopt tot 74 procent voor laaggeschoolde werkzoekenden.

Met de campagne wil DigitAll meer aandacht voor de digitale kloof vragen. "De campagne vestigt de aandacht op onze mensenrechten, die we sinds mensenheugenis hebben verworven en die nu door digitale uitsluiting worden bedreigd. Want zo goed als alles wat we vandaag doen, is digitaal. En wanneer we niet over de juiste technologie of nodige vaardigheden beschikken, dreigen onze meest elementaire rechten verloren te gaan. Zoals ons recht op huisvesting, op onderwijs, op werk, op privacy, en vele andere."