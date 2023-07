Ryanair onder vuur over gebruik gezichtsherkenning voor boeken van vluchten

Vliegmaatschappij Ryanair ligt onder vuur wegens het verplicht gebruik van gezichtsherkenning voor vluchten die via reisbureaus worden geboekt. Privacyorganisatie noyb heeft inmiddels bij de Spaanse privacytoezichthouder een klacht over het bedrijf ingediend. Passagiers die hun vlucht niet direct bij Ryanair boeken maar via een reisbureau moeten hiervoor een gezichtsscan ondergaan.

Volgens de luchtvaartmaatschappij is dit nodig als onderdeel van een verificatieproces en heeft het een gerechtvaardigd belang om dit te doen. Het doel is echter niet duidelijk zo stelt noyb. "Zonder duidelijke informatie kan een gebruiker geen uitdrukkelijke toestemming geven, waardoor het niet geldig is onder de AVG." Daarnaast zou Ryanair al over de benodigde gegevens van klanten beschikken waardoor het proces overbodig is.

De privacyorganisatie denkt dat Ryanair met het gezichtsherkenningsproces een verborgen agenda heeft, namelijk het weerhouden van klanten om via online reisbureaus een vlucht te boeken. "Ryanair verdient niet alleen aan vluchten, maar ook aan huurauto's en hotelboekingen via de eigen website. Als een klant hun vlucht ergens anders boekt, zullen ze geen extra uitgaven bij Ryanair doen", stelt noyb.