Arbeidsinspectie tikt politie op de vingers over C2000-systeem

De Arbeidsinspectie heeft de politie op de vingers getikt over het C2000-systeem dat hulpdiensten gebruiken om mee te communiceren. De dekking van het systeem is onvoldoende waardoor politiemensen en burgers risico lopen. De politie heeft zes maanden de tijd gekregen om de problemen te verhelpen. Eerder liet demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid weten dat een honderd procent dekking niet te garanderen is en haperingen zich de komende jaren naar verwachting zullen blijven voordoen.

Vanwege de problemen met het systeem, zoals haperingen en uitval, besloten politievakbond ACP en de politiebonden ANPV, Equipe en NPB in maart van dit jaar een klacht in te dienen bij de Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie heeft de klacht van de bonden gegrond verklaard en is een onderzoek gestart. Uit het onderzoek blijkt dat de geschetste knelpunten rond C2000 in principe alleen kunnen worden opgelost door het bijplaatsen van extra antennemasten in bepaalde gebieden in Nederland waar geen bereik is.

"De politie moet de werkzaamheden zodanig inrichten dat politiemensen te allen tijde een goed werkende communicatievoorziening kunnen gebruiken, waarbij in levensbedreigende situaties de juiste hulp kan worden geboden die op dat moment noodzakelijk is", stelt de Arbeidsinspectie. Daarbij wijst de Arbeidsinspectie in eerste instantie naar het bijplaatsen van antennemasten.

Daarnaast zou er een alternatief moeten komen voor de push-to-talk app in crisis en stressvolle situaties zoals achtervolgingen, waarbij politiemensen weinig handelingen hoeven te verrichten aangezien zij die tijd eenvoudigweg niet hebben in die situaties. Ook vindt de Arbeidsinspectie dat de politie als werkgever haar medewerkers structureel moet voorlichten over omgaan met C2000 en etherdiscipline. Dit zijn afgesproken regels voor het communiceren via C2000. De Nationale Politie krijgt twee weken de tijd van de Arbeidsinspectie om te reageren op de bevindingen en voorgenomen eis tot naleving.