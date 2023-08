Rechtbank geeft toestemming voor dna-verwantschapsonderzoek Heulmeisje

De rechtbank heeft toestemming gegeven voor een dna-verwantschapsonderzoek om zo de identiteit van het Heulmeisje te achterhalen. Als eerste zal er in de dna-databank voor strafzaken worden gezocht. Een soortgelijk onderzoek is in Duitsland wegens privacywetgeving niet toegestaan.

Het Heulmeisje werd op 24 oktober 1976 dood gevonden bij de toenmalige parkeerplaats De Heul aan de A12 bij Maarsbergen. Haar identiteit kon nooit worden vastgesteld. Negen jaar geleden werd al een verwantschapsonderzoek aangekondigd door onder andere de politie. Dat onderzoek heeft negen jaar op zich laten wachten, omdat het geen prioriteit bij het Openbaar Ministerie had, zo meldt RTV Utrecht.

In Duitsland zou ook een dergelijk onderzoek plaatsvinden, maar dat heeft nooit plaatsgevonden. Wel werd het dna van het meisje vergeleken in een databank met vermiste personen. De privacywetgeving in Duitsland staat niet toe dat dna wordt vergeleken met de dna-gegevens van mensen die met justitie in aanraking zijn gekomen. Een Nederlandse rechtbank heeft vorige week toestemming gegeven om de Nederlandse dna-databank voor strafzaken te gebruiken voor het verwantschapsonderzoek.

"Afhankelijk van de resultaten van het verwantschapsonderzoek in de dna-databank voor strafzaken worden er wellicht nieuwe onderzoekshandelingen verricht", laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie weten. Begin dit jaar werd bekend dat Justitie commerciële dna-databases gaat inzetten voor strafrechtelijke onderzoeken. Het gaat om Amerikaanse databases, die onder andere worden gebruikt voor het oplossen van cold cases.

In juli liet de Raad voor de rechtspraak zich kritisch uit over een wetsvoorstel van demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid waardoor politie dna van burgers mag afnemen die nog niet voor een misdrijf zijn veroordeeld, maar hier alleen van worden verdacht.