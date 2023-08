Zoom onder vuur over gebruik gesprekken voor trainen AI-modellen

Videoconferentie Zoom ligt onder vuur over het zonder toestemming kunnen gebruiken van gesprekken voor het trainen van AI-modellen. Het bedrijf heeft inmiddels een aanpassing aan de gebruiksvoorwaarden doorgevoerd, maar volgens een advocaat lijkt het dat die aanpassing de zorgen over het gebruik van gespreksgegevens niet kan wegnemen.

Onlangs kwam Zoom met nieuwe gebruiksvoorwaarden waarin staat dat het "Service Generated Data" en "Customer Content" zonder toestemming kan gebruiken van het trainen van AI- en ML-modellen. Een bericht op de website Stack Diary werd opgepikt door Gabriella Coleman, een hoogleraar aan Harvard en zorgde voor meer dan vijfhonderd reacties op Hacker News. Zoom besloot na een golf van kritiek de nieuwe gebruiksvoorwaarden aan te passen . In een blogposting stelt het bedrijf dat "Customer Content" niet zonder toestemming wordt gebruikt voor het trainen van AI-modellen.

Volgens advocaat Sean Hogle proberen de advocaten van het bedrijf de boel te belazeren. De nieuw toegevoegde regel over het vragen van toestemming aan gebruikers voor het trainen van AI is alleen van toepassing op "Customer Content" en niet "Service Generated Data". In de gebruiksvoorwaarden staat breed omschreven wat Customer Content is, maar in een andere paragraaf staat duidelijk vermeld dat "Customer Content" geen "Service Generated Data" bevat.

En dat is volgens Hogle precies waar het om gaat. Service Generated Data omvat namelijk telemetriegegevens, gegevens over het gebruik van het product, diagnostische data en soortgelijke content of data die Zoom in verband met het gebruik van de dienst verzamelt of genereert. Zoom kan Service Generated Data voor elk doel gebruiken omdat het geen "Customer Content" is. "Deze 'verduidelijking' doet niets om de privacyzorgen over het gebruik van videocontent door Zoom weg te nemen", stelt de advocaat. Er is dan ook de nodige kritiek op de nieuwe voorwaarden.