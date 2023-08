Britse kiescommissie lekt privégegevens van miljoenen Britse kiezers

De Britse kiescommissie heeft de privégegevens van miljoenen Britse kiezers gelekt, zo is vandaag bekendgemaakt. Aanvallers hadden meer dan een jaar lang toegang tot systemen van de Electoral Commission. De aanval werd vorig jaar oktober ontdekt, maar verder onderzoek wees uit dat de aanvallers al sinds augustus 2021 toegang hadden. Daarbij hadden ze ook toegang tot kopieën van de kiesregisters, die de kiescommissie voor onderzoeksdoeleinden in bezit heeft.

De kiesregisters die op het moment van de aanval aanwezig waren bevatten de gegevens van iedereen die tussen 2014 en 2022 als kiezer in het Verenigd Koninkrijk was geregistreerd. Het gaat om namen en adresgegevens, alsmede namen van overzeese kiezers. De Electoral Commission heeft de Britse privacytoezichthouder ICO geïnformeerd, die een onderzoek is gestart. De ICO laat daarover weten dat het onderzoek met spoed wordt uitgevoerd.

Hoe de aanval precies kon plaatsvinden is niet bekend, maar de directeur van de kiescommissie stelt tegenover The Guardian dat de beveiliging tekort schoot. "We betreuren dat er geen voldoende beveiliging was om deze cyberaanval te voorkomen. Sinds de ontdekking hebben we met de hulp van specialisten grote stappen genomen om de veiligheid, veerkrachtigheid en betrouwbaarheid van onze it-systemen te verbeteren.