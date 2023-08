Europees Exfiles-project kraakte vele honderden smartphones

Via een door de Europese Unie gefinancierd project zijn de afgelopen jaren vele honderden smartphones gekraakt. Voor het achterhalen van encryptiesleutels werd er gekeken naar 'zwakke schakels' in zowel hard- als software. Het Exfiles-project startte in juni 2020 en loopt nu ten einde. In oktober evalueert de Europese commissie het project en wordt er besloten of er een vervolg komt. Dat laat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), dat bij het project betrokken is, vandaag weten .

Volgens het NFI is het verkrijgen tot toegang tot versleutelde smartphones de afgelopen jaren relevanter, maar ook ingewikkelder geworden. “Tegenwoordig hebben telefoons meerdere lagen met versleuteling en de telefoons worden softwarematig aangepast", zegt Erwin van Eijk van het NFI. "Dat maakt het noodzakelijk dat digitaal forensisch onderzoekers binnen Europa samenwerken."

Bij het achterhalen van gegevens van smartphones zoeken onderzoekers naar zwakke schakels. "Eerst was het mogelijk om informatie direct uit de hardware (chips) te halen. Daarna werd informatie versleuteld met sleutels die werden opgeslagen in weer andere chips, gecombineerd met door gebruikers gekozen wachtwoorden", merkt Van Eijk op.

Naast een combinatie van kennis over hardware en software voor het achterhalen van encryptiesleutels is ook cryptografische kennis vereist om efficiënt naar wachtwoorden te kunnen zoeken. "Eerst moet de onderzoeker bijvoorbeeld een chip bewerken, om vervolgens via software bij ontsleutelde gebruikersinformatie te komen. Vaak zijn mensen gespecialiseerd in hardware- óf softwaretechnieken", zegt Van Eijk.

In het Exfiles-project kijken forensisch onderzoekers en opsporingsdiensten voor welke smartphones als eerste kennis en expertise moeten worden ontwikkeld en voor welke telefoons ze het beste toegangsmethoden kunnen delen. De onderzoekers kijken hierbij bijvoorbeeld naar verkoopcijfers, maar ook naar trends die zij signaleren bij verdachte of criminele groeperingen. Vervolgens bedenken deelnemers aan het project oplossingen. De evaluatie van het project vindt in oktober plaats, waarna wordt besloten of er een vervolg komt.