Criminelen verspreiden ransomware via zogenaamde TripAdvisor-klacht

"Gebruikers moeten voorzichtig zijn met e-mailbijlagen, het bezoeken van verdachte websites of het downloaden van bestanden van onbetrouwbare bronnen."

Uit onderzoek van Lawrence Abrams beschreven in https://www.bleepingcomputer.com/news/security/knight-ransomware-distributed-in-fake-tripadvisor-complaint-emails/ blijkt dat de aanval begint met een "BitB" (Browser in the Browser") aanval, zie het vierde plaatje in die pagina ondertiteld "".Directe link naar dat plaatje: https://www.bleepstatic.com/images/news/ransomware/k/knight/tripadvisor-spam-campaign/tripadvior-html-files.jpg Om jezelf goed tegen dit soort aanvallen te kunnen beschermen, is het essentieel dat je weet waar je naar kijkt: in dit geval is er een .htm bestand geopend in de browser. In de adresbalk van de "buitenste" (de echte) browser staat:Merk ook op dat hierbij geen slotje getoond wordt (de browser heeft geen verbinding met een; je kijkt naar de inhoud van een htm-bijlage uit een e-mail).Alles inkan dus uit dat bestand komen (en dat is hier ook het geval). De ingetoonde adresbalk en slotje zijn nep. Nb. de aanvallers kunnen het zo maken dat, als je op het nepslotje klikt, er een certificaat getoond wordt (dat echt kan zijn). Maar zo'n certificaat heeft niets met de authenticiteit van de getoonde informatie te maken: alleen een naast de echte browser-adresbalk getoond slotje is relevant.Deze techniek is uitgebreid beschreven door Mr.d0x in https://mrd0x.com/browser-in-the-browser-phishing-attack/ en https://github.com/mrd0x/BITB Group-IB beschreef aanvallen op Steam in https://www.group-ib.com/blog/steam/ Off-topic: de oprichter van Group IB, de Rus Ilya Sachkov, zit een celstraf van 14 jaar uit voor "hoogverraad" (zie https://www.theregister.com/2023/07/26/russia_groupib_founder_prison/ ).