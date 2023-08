Weinig deelnemers aan onderzoek naar impact desinformatie bij gemeenten

Een onderzoek van de overheid naar de impact van desinformatie bij gemeenten heeft weinig deelnemers opgeleverd, zo blijkt uit de 'Quickscan lokale misleidende informatie' die demissionair minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Afgelopen december liet de minister weten dat er een onderzoek zou worden uitgevoerd naar de lokale impact en de aard van desinformatie en complottheorieën.

Door middel van een quickscan wilde het ministerie meer inzicht krijgen hoeveel gemeenten te maken hebben met desinformatie, misinformatie en complottheorieën, wat de aard, omvang en impact ervan is en welke ondersteuningsbehoeften gemeenten hebben. Dit heeft gezorgd voor de Quickscan lokale misleidende informatie. Voor dit onderzoek werden gemeentesecretarissen van alle 342 Nederlandse gemeenten, een aselecte steekproef van zeshonderd wethouders en een aselecte steekproef van zes raadsleden gevraagd deel te nemen.

Aan de enquête namen uiteindelijk 33 gemeentesecretarissen en andere vertegenwoordigers vanuit de gemeente deel (10 procent), 71 raadsleden (12 procent), 107 wethouders (18 procent) en 524 gemeenteambtenaren (44 procent). Volgens de onderzoekers blijkt uit navraag dat veel gemeenten wel bereid waren om de vragenlijst in te vullen, maar dat zij niet wisten wie daarvoor de meest geschikte persoon was en daarom de vragenlijst bleef liggen.

"Vanwege deze lage respons is niet met zekerheid te zeggen dat de resultaten voor deze groep representatief zijn voor alle gemeenten in Nederland", zo stellen de onderzoekers in de Quikscan. Ook laten de onderzoekers weten dat het mogelijk is dat gemeenten voor de omgang met misleidende informatie vooral overleggen in de eigen regio. "Door de wisselende vertegenwoordiging van gemeenten per provincie is het daarom niet met zekerheid te zeggen of de gevonden resultaten te generaliseren zijn naar alle provincies."

De onderzoekers sluiten ook niet uit dat de gemeenten die mee hebben gedaan aan het onderzoek, de gemeenten zijn die het meeste met misleidende informatie te maken hebben (gehad) en dit daarom anders aanpakken dan andere gemeenten. "Dit zou kunnen leiden tot een overschatting van de ‘omvang’ van het probleem. Het heeft geen invloed op de rest van de resultaten van het onderzoek."

In de nota bij het aanbieden van de Quikscan aan de Tweede Kamer staat dat het onderzoek vanwege de lage respons niet representatief is voor alle Nederlandse gemeenteorganisaties. De gemeenten die deelnamen zeggen dat ze vooral "misleidende informatie over lokale onderwerpen" zien, die vaak gerelateerd zijn aan het handelen van lokale bestuurders en politici.

Minister Bruins Slot laat naar aanleiding van de Quikscan weten dat ze samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan de slag gaat met de zorgen van de deelnemers aan het onderzoek. Eind dit jaar komt de bewindsvrouw met verdere informatie en welke acties er zullen volgen. Begin dit jaar meldde de Correspondent dat het kabinet stelt dat desinformatie de samenleving bedreigt, maar dat hard bewijs hiervoor ontbreekt.