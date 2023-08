Opensource-ontwikkelaars opgeroepen om te stoppen met Zoom

Software Freedom Conservancy (SFC), een non-profitorganisatie die mensen meer controle over hun computers wil geven en door Google en Mozilla wordt gesponsord, heeft ontwikkelaars van opensourcesoftware opgeroepen om te stoppen met het gebruik van videoconferentiesoftware Zoom. Aanleiding is dat het bedrijf afgelopen maart de algemene voorwaarden aanpaste, zodat het gegevens van gebruikers kon gebruiken voor het trainen van AI-modellen. Na felle kritiek besloot Zoom de voorwaarden meerdere keren aan te passen en de beslissing terug te draaien.

Uit een analyse blijkt dat het lezen van de volledige algemene voorwaarden van Zoom tot dertig minuten kan duren. Het volledig begrijpen ervan zou tussen de vijftig en honderd uur duren. Daarnaast kan het bedrijf de voorwaarden op elk moment aanpassen en is het aan gebruikers om te kijken of de voorwaarden zijn gewijzigd, aldus de SFC. "Zoom heeft zijn naam misbruikt om eraan te verdienen, wetende dat gebruikers de aanpassingen van de voorwaarden niet begrijpen of geen keuze hebben andere software te gebruiken."

Volgens de non-profitorganisatie komt het pesten van gebruikers door Big Tech maar al te vaak voor. In plaats van Zoom pleit de SFC voor het gebruik van BigBlueButton (BBB). Een opensource-alternatief voor Zoom. De komende maanden zal Software Freedom Conservancy met handleidingen komen waarin het ontwikkelaars uitlegt hoe ze hun eigen BBB-server kunnen opzetten.

"We beseffen dat dit een kleine stap is in het tegengaan van de schade die Zoom heeft aangericht en aanricht. De klassieke strategie van Big Tech, die teruggaat naar de jaren 1970, is het vastzetten van gebruikers in een bepaalde technologische workflow en software stack, en dan de voorwaarden aanpassen", aldus de SFC. "Gebruikers worden slachtoffers van Big Techs controle over hun apparaten en technologische behoeftes." De organisatie maakt zich vooral zorgen over artsen en vertrouwelijke steungroepen die met Zoom werken en zo gedwongen worden de nieuwe voorwaarden te accepteren.