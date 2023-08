Organisatie die gebruikersprofielen controleert stopt samenwerking met Match Group

Garbo, een non-profitorganisatie die software heeft ontwikkeld waarmee bedrijven background-checks van online gebruikers kunnen uitvoeren, wil niet langer samenwerken met Match Group. Match Group is het bedrijf achter populaire datingapps als Tinder, OkCupid, Match en Hinge.

Kathryn Kosmides, oprichter en ceo van Garbo, zegt tegen The Wall Street Journal dat zij de focus van de non-profit wil verleggen naar ‘andere inspanningen.’ Dat doet zij liever ‘dan dat de visie van Garbo gecompromitteerd en gedegradeerd wordt tot een deel van de marketingdoelstellingen van grote bedrijven.’ Volgens Kosmides konden Garbo en Match Group het niet eens worden over de financiën en technische zaken. Garbo werkte de afgelopen twee jaar samen met Match Group en verliest door de opzegging – per eind augustus – zijn grootste klant.

Match Group gebruikt de software van Garbo om background-checks van online datinggebruikers uit te voeren. De software, ontwikkeld in 2018, raadpleegt onder meer Amerikaanse publiekelijke databases rondom arrestaties, veroordelingen en geregistreerde zedendelinquenten. Het bedrijf hanteert de software van Garbo voor verschillende datingapps, maar heeft volgens Kosmides kansen laten liggen om de background-checks overal consistent door te voeren. Match Group zegt tegenover The Wall Street Journal in contact te zijn met andere partijen om vergelijkbare software af te nemen.

Vorig jaar sloot Match Group een samenwerking met de Amerikaanse National Domestic Violence Hotline, ook om de aandacht voor het welzijn en de veiligheid van gebruikers van datingapps te onderstrepen. Die samenwerking is eerder dit jaar verlopen. De telefoonlijn laat aan de Amerikaanse krant weten dit jammer te vinden.