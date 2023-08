Britse agente tipte EncroChat-gebruiker dat politie chatdienst afluisterde

Ze had niet de gebruiker moeten tippen maar de pers.

Waarschijnlijk waren haar bedoelingen malafide, al is het moeilijk oordelen als "keyboard-warrior"...

Wel ben ik tegen het afluisteren, maar ook tegen misdaad, het doet me denken aan de film " injustice" (met superman e.d.) op HBO, daar word meer macht ook goedgepraat met "we hebben meer boeven gevangen", en zie wat er van komt, dat heeft een soortgelijk effect op de realiteit, anders was deze film er niet door geïnspireerd, (al was de film erg prekerig...) maar de democratie gaat een stapje achteruit, iedere keer bij dit soort zetten.

Het had ook op een andere wijze opgelost kunnen worden, meer blauw op straat, minder of geen bezuinigingen op politie en het OM en het leger in het algemeen.