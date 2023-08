Kabinet komt met standpunt over generatieve AI zoals ChatGPT

Het demissionaire kabinet komt voor het einde van het jaar met een standpunt over generatieve AI, zoals ChatGPT, en zet 'vol in' op het nemen van 'passende stappen' om mogelijke risico's tegen te gaan. Dat heeft demissionair minister Weerwind voor Rechtsbescherming laten weten.

De minister reageerde op Kamervragen van PvdD-Kamerlid Van Raan over het mogelijk onrechtmatig en onwettig verwerken van persoonsgegevens door ChatGPT. Weerwind merkt op dat hij geen informatie heeft over de manier waarop ChatGPT gegevens verwerkt. "Ik deel de zorg of gegevensverwerking door ChatGPT in overeenstemming met de regels van het gegevensbeschermingsrecht plaatsvindt. Ik vind het dan ook een goede zaak dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bekend heeft gemaakt dat zij OpenAI per brief om opheldering heeft gevraagd over ChatGPT." De AP wil onder meer weten hoe OpenAI omgaat met persoonsgegevens bij het trainen van het onderliggende systeem.

Weerwind voegt toe dat het kabinet nu werkt aan een visie over generatieve AI. "In deze visie formuleert het kabinet een standpunt over generatieve AI, waar ook een van de meest gebruikte generatieve AI-tools onder valt: ChatGPT. Ook wordt uiteengezet welk handelingsperspectief de Nederlandse overheid heeft om te waarborgen dat deze technologie op een verantwoorde manier in onze samenleving wordt ingebed." Daarnaast onderzoekt het Rathenau Instituut, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, hoe huidig beleid en de bestaande wet- en regelgeving zich verhouden tot generatieve AI.