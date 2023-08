Groot datalek kost Australische kredietverstrekker Latitude 45 miljoen euro

Een aanval op de Australische kredietverstrekker Latitude, waarbij de gegevens van 14 miljoen personen werden gestolen, kost het bedrijf omgerekend 45 miljoen euro. In eerste instantie werd nog rekening gehouden met een kostenpost van 61 miljoen euro. Dat heeft Latitude bij de presentatie van de halfjaarcijfers bekendgemaakt (pdf). Naast de directe kosten had de aanval ook negatieve gevolgen voor verschillende andere bedrijfsonderdelen van de kredietverstrekker.

Latitude is een grote kredietverstrekker in Australië en Nieuw-Zeeland. Halverwege maart meldde het bedrijf dat het slachtoffer was geworden van een aanval waarbij criminelen klantgegevens hadden buitgemaakt. In eerste instantie liet het bedrijf weten dat scans van honderdduizend identificatiedocumenten en 225.000 klantenrecords waren buitgemaakt. In een latere update meldde het bedrijf dat de gegevens van 14 miljoen klanten waren buitgemaakt.

Zo zijn de rijbewijsnummers van 7,9 miljoen Australiërs en Nieuw-Zeelanders in handen van de aanvallers gekomen, alsmede 53.000 paspoortnummers. Verder zijn ook van 6,1 miljoen klanten de "records" gestolen. Het gaat om naam, adresgegevens, telefoonnummer en geboortedatum. Latitude heeft aangegeven dat het klanten zal vergoeden die ervoor kiezen om hun identiteitsdocument vanwege het datalek te vervangen. Hoe de gegevens precies gestolen konden worden is niet bekendgemaakt.