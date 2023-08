Ransomwaregroep gebruikt Veeam-lek voor aanval op back-upservers

Aanvallers maken actief misbruik van een kwetsbaarheid in Veeam voor het aanvallen van back-upservers. Het gaat onder andere om de criminelen achter de Cuba-ransomware, zo melden BlackBerry en het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security. Een beveiligingsupdate voor de kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2023-27532, is sinds 7 maart van dit jaar beschikbaar.

Veeam biedt oplossingen voor het maken en restoren van back-ups en repliceren van software. Via de kwetsbaarheid in Veeam Backup & Replication en Veeam Cloud Connect kan een ongeauthenticeerde aanvaller versleutelde inloggegevens uit de configuratiedatabase stelen, en zo toegang tot de back-upserver krijgen. Voorwaarde is wel dat de aanvaller toegang tot de 'backup infrastructure network perimeter' moet hebben om de aanval uit te kunnen voeren. De impact van de kwetsbaarheid is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 7.5.

In april meldde securitybedrijf WithSecure dat een 'financieel gemotiveerde cybercrimegroep' genaamd FIN7 misbruik van de kwetsbaarheid maakte. Vorige week liet BlackBerry weten dat dit ook werd gedaan door de criminelen achter de Cuba-ransomware. Gisterenavond kwam het CISA vervolgens met de melding dat er actief misbruik van het lek werd gemaakt en heeft nu federale Amerikaanse overheidsinstanties verplicht om de Veeam-update voor 12 september te installeren.