VEH wil crisisteam Kadaster om privacy van huiseigenaren te beschermen

Vereniging Eigen Huis (VEH) wil dat er met spoed door het Kadaster en het ministerie van Binnenlandse Zaken een crisisteam wordt opgericht om de privacy van huiseigenaren te beschermen. Aanleiding is het niet goed beveiligen van miljoenen woonadressen door het Kadaster. Uit onderzoek van RTL Nieuws bleek dat het zeer eenvoudig was om een account aan te maken waarmee er toegang tot het afgeschermde deel van de Kadaster-website kon worden verkregen.

Het Kadaster is een openbaar register waarin informatie over vastgoed wordt bijgehouden, zoals bijvoorbeeld de eigenaar van een woning of pand en prijs. In het Kadaster zijn zes miljoen adressen geregistreerd. Via de website van het Kadaster is het mogelijk om informatie over woningen en eigenaren op te vragen. Het niet afgeschermde deel van de Kadaster-site laat gebruikers aan de hand van een adres opzoeken hoeveel ervoor een woning is betaald en wie de eigenaar is.

Het afgeschermde deel van de website maakt het mogelijk om op naam te zoeken, waarna het bijbehorende adres wordt getoond. Dit afgeschermde deel is alleen bedoeld voor geautoriseerde professionele gebruikers, zoals makelaars, advocaten, notarissen en deurwaarders, maar iedereen bleek een dergelijk account aan te kunnen maken. Er vond geen adequate controle door het Kadaster plaats.

"De afgelopen jaren namen het Kadaster en de politiek nauwelijks maatregelen om de privacy van huiseigenaren beter te beschermen. Zo wordt alleen bij nieuwe woningoverdrachten geen legitimatienummer meer vastgelegd, maar bij de meer dan zes miljoen bestaande adressen zijn deze gegevens nog steeds zichtbaar", zo stelt Vereniging Eigen Huis.

Volgens de VEH zouden persoonsgegevens van huiseigenaren alleen mogen worden ingezien door mensen of organisaties die daarbij een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben. "Ze moeten dan kunnen laten zien dat ze een geldige reden hebben om die informatie op te vragen. Sommige beroepen, zoals notarissen, die veel met deze gegevens werken en streng gecontroleerd worden, hoeven dat bewijs dan niet te laten zien. In Duitsland gebeurt dit al zo. Uiteindelijk moet er een plan komen om persoonlijke gegevens in alle openbare registers beter te beschermen."