De Jonge moet opheldering geven over beveiliging gegevens bij Kadaster

Demissionair minister De Jonge voor Volkshuisvesting moet opheldering geven over de beveiliging van persoonsgegevens bij het Kadaster en of hij bereid is om voor adequate logging te zorgen. De VVD stelde Kamervragen naar aanleiding van berichtgeving dat iedereen een account kon aanmaken om op het afgeschermde deel van de Kadaster-website in miljoenen woonadressen te zoeken. Iets wat normaliter alleen voor geautoriseerde professionele gebruikers is bedoeld, zoals makelaars, advocaten, notarissen en deurwaarders.

VVD-Kamerleden Rajkowski en Minhas willen nu van de minister weten wanneer het lek bij het Kadaster bekend is geworden, of er meteen maatregelen zijn getroffen, wat die inhouden, en of het probleem nu volledig is verholpen. "Welke andere veiligheidsmaatregelen bent u voornemens in te voeren? Wanneer gaat dit gebeuren?", vragen de Kamerleden verder. De Jonge moet ook duidelijk maken hoe de persoonsgegevens in het Kadaster worden beveiligd.

"Bent u het ermee eens dat er een onderzoek dient te worden gestart zodat het inzichtelijk is welke data is gelekt en bent u bereid slachtoffers te informeren? Zo nee, waarom niet?", willen Rajkowski en Minhas verder weten. De Kamerleden vragen de minister ook of hij het ermee eens is dat logging en autorisatie zodanig ingericht moeten worden dat het voor het Kadaster en waar gewenst voor de betreffende persoon, inzichtelijk is wie wanneer welke gegevens heeft opgevraagd. Tevens moet de minister aangeven of en wanneer hij dit wil invoeren.

"Bent u het ermee eens dat alleen specifieke beroepsgroepen gebruik zouden mogen maken van de zoekfunctie waarbij op naam gezocht mag worden in het Kadaster en dat een beroepscode hieraan bij zou kunnen dragen? Zo nee, waarom niet en wat gaat u doen om te voorkomen dat ook anderen (ongewenst) toegang krijgen tot adresgegevens? Zo ja, wanneer gaat u hiermee aan de slag?", vragen de VVD-Kamerleden als laatste. De Jonge heeft drie weken om met een reactie te komen.