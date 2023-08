Argos: NZA informeerde AP onvoldoende over dataverzameling ggz-patiënten

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de Autoriteit Persoonsgegevens onvoldoende ingelicht over de privacygevoeligheid van het plan om gevoelige gegevens van ggz-patiënten te verzamelen, zo stelt het tv-programma Argos op basis van een mailwisseling tussen de Zorgautoriteit en privacytoezichthouder. Volgende week vindt er over de dataverzameling een rechtszaak tegen de NZa plaats, zoals Security.NL vorige maand al meldde.

Psychiaters en psychologen zijn sinds 1 juli door de NZa verplicht om informatie over iedere patiënt aan te leveren. Het gaat daarbij om zeer vertrouwelijke informatie over bijvoorbeeld angststoornissen, agressieproblemen, alcohol- en drugsgebruik, depressies en seksuele problemen. De data wordt 'gepseudonimiseerd' en niet geanonimiseerd. De NZa liet eerder al weten dat het in staat is om de data naar de individuele patiënt te herleiden, maar dit niet zal doen.

Volgens de NZa is de informatie nodig om meer inzicht te geven in de benodigde zorg en om de wachtlijsten in de GGZ te verkorten. De actiegroep Vertrouwen in de GGZ, bestaande uit ggz-patiënten, psychiaters, psychologen en drie maatschappelijke organisaties, stelt dat het aanleveren van informatie uit de spreekkamer in strijd met het medisch beroepsgeheim is.

"Cliënten kunnen niet meer vrijelijk met hun behandelaar spreken als ze weten dat hun problematiek wordt opgeslagen in een overheidsdatabank. Bovendien trekken wetenschappers op het gebied van geestelijke gezondheidszorg het nut en de geschiktheid van de omstreden NZa-plannen sterk in twijfel", zo stelde de actiegroep vorige maand.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) deed onderzoek naar het plan en oordeelde afgelopen december dat het, mits enkele beperkingen, mag plaatsvinden. Argos meldt op basis van een mailwisseling tussen de AP en NZa dat de Zorgautoriteit de privacytoezichthouder onvoldoende heeft ingelicht over de privacygevoeligheid van de maatregel.

"In de mails waarin de Autoriteit Persoonsgegevens om advies werd gevraagd, werden verschillende concepten van de plannen verstuurd. Nergens stond duidelijk vermeld dat het hier ging om een experiment waarbij grootschalige data werden verzameld. Uit de mails blijkt ook dat de privacywaakhond niet goed wist waarvoor advies werd gevraagd", aldus het journalistieke onderzoeksprogramma.

Na meerdere waarschuwingen van buitenaf besloot de AP een verder onderzoek uit te voeren. "Onduidelijk is waarom de AP - die bevestigt dat de NZa ondanks meerdere verzoeken daartoe niet alle juiste informatie heeft verstrekt - uiteindelijk toch met een positief oordeel is gekomen", merkt Argos op. Zowel de NZa als de Autoriteit Persoonsgegevens willen niet reageren zo lang de kwestie onder de rechter is.