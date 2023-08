Argos: NZa informeerde AP onvoldoende over dataverzameling ggz-patiënten

Door Anoniem: Als ik die zorg instellingen, en weet ik wie ik allemaal mag geloven dan is het eigenlijk onmogelijk dat mensen

zonder smartphone of computer met bij bijbehorende app's ooit hebben kunnen leven op deze planeet. Geef

je geen toestemming zodat ze alles van je weten kunnen ze je blijkbaar niet meer genezen als je ziek bent.

Of zijn het die zwaar psychische zieken bij die techbedrijven die dit allemaal nodig hebben om dat ze denken

dat deze planeet niet zonder hun kan bestaan.



Of is dit in het belang van die top bestuurders?



[https://www.ggztotaal.nl/content/29166/download/clnt/83736_inkomens_in_de_GGZ.pdf]

Het gaat helemaal niet over telefoons of zorginstellingen...Het gaat over hoe de NZa met dat wil en moet omgaan.Ze willen meer dan feitelijk mag en proberen dat "mogen" op te rekken door de bekende FUD techniek.In essentie willen ze wat operations research loslaten op patient data om te zien hoe het efficienter kan. Compleet met inhoud van dossiers exclusief gespreksverslagen.. Eigenlijk die ook in de vorm van een indicatie stelling.