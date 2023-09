Gemeente Roermond test cameratoezicht bij buurtafvalcontainers

De gemeente Roermond is een proef begonnen waarbij het via toezichtcamera's buurtafvalcontainers gaat monitoren. Eerder besloot de gemeente Den Haag mensen te filmen die hun afval wegbrachten. Volgens de Roermondse burgemeester Hoes is het cameratoezicht nodig om overlast door het bijplaatsen of dumpen van afval tegen te gaan. "Eerder genomen maatregelen door onze medewerkers van Beheer Openbare Ruimte en Stadstoezicht leidden helaas niet to het gewenste resultaat", aldus Hoes in een brief aan de gemeenteraad.

De burgemeester merkt op dat de gemeenteraad had verzocht om het probleem door middel van cameratoezicht aan te pakken. Er is nu besloten om op drie locaties camera's te plaatsen en burgers te gaan filmen. "De inzet van deze camera's heeft preventieve en waar nodig corrigerende doeleinden. Deze pilot maakt deel uit van een bredere aanpak om afvaldumping en het bijplaatsen van bij deze afval inzamelplaatsen tegen te gaan", legt Hoes verder uit (pdf).

De camera's zullen van 1 november tot en met 31 mei 2024 actief zijn. "De beelden worden in onze gemeentelijke monitorruimte in het politiebureau live en achteraf uitgekeken. Privacy-aspecten worden beschermd", maakt de burgemeester duidelijk. Verdere details worden niet gegeven, behalve dat burgers van de betreffende cameragebieden een brief zullen ontvangen.

Minder zwerfafval

De gemeente Den Haag claimt dat de proef met het cameratoezicht ervoor zorgde dat er gemiddeld zestig procent minder vuilniszakken naast containers werden gezet. Bij de plekken zonder camera's was dit 37 procent minder. Er werd met echte en dummy-camera's gewerkt. De dummy's bleken beter te werken. "Mogelijk komt dit omdat de dummy's dichter bij de containers kunnen staan", aldus de gemeente.

De echte camera’s filmden bijna zevenhonderd bijplaatsingen. Toch deelde de gemeente Den Haag geen boetes uit. n driekwart van de gevallen was de persoon duidelijk in beeld, maar de gemeente kon met deze beelden niet zien wie deze mensen waren. De gemeente gaat daarom nu kijken hoe het anders kan worden aangepakt. Verder stelt de gemeente Den Haag dat het 'veel positieve reacties' via de mail ontving van mensen die vroegen of de gemeente ook een camera in hun straat kon neerzetten.