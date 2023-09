Het CDA wil anonieme sociale media-accounts kunnen verbieden.

Tja, het hangt er wat mij betreft nogal vanaf HOE je dat wilt doen.- Moet je altijd met naam en toenaam voor iedereen bekend zijn? Lijkt mij niet fijn.- Of mag je best met (meerdere) aliases semie-anoniem posten, waarbij in speciale gevallen altijd de werkelijke persoon achter een alias achterhaald kan worden? Daar lijkt me wel wat voor te zeggen. Want het nu anoniem kunnen schreeuwen, bedreigen, liegen, slut-shaming, wraakporn versturen draagt niet bij aan een eerlijke maatschappij.Voorbeeld: Ik post hier onder de naam Q, want niet iedereen hoeft te weten wie ik ben, terwijl het (denk ik) handig is als men posts herkent als van één verzender. Ik blijf liever anoniem, maar mocht ik in mijn posts ernstig de wet overtreden, dan zou ik het begrijpen dat de overheid de mogelijkheid wil om mijn werkelijke identiteit te achterhalen, bv. via een "digitale huiszoeking" na goedkeuring van een rechter. Kwestie van checks and balances, toestemming door een onafhankelijke partij, en transparantie voor iedereen. Dus net zo als de politie niet zo maar iemands huis binnen mag, zal ook voor het vragen van een werkelijke identitiet separaat toestemming gevraagd moeten worden. En net zoals mensen zien als er een huiszoeking is moet het betreffende social media bedrijf aangeven dat er een aanvraag is geweest en dat de identiteit is overgedragen.Dat betekent dat ik voor iedereen anoniem blijf, maar dat we het normale juridische proces in gaan als ik over de schreef ga.