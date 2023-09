OM erkent fouten bij identificatie van demonstranten via social media

Meerdere personen hebben onterecht een brief van het Openbaar Ministerie (OM) ontvangen dat ze hadden deelgenomen aan een klimaatdemonstratie op Schiphol. Volgens het OM zijn er fouten gemaakt bij de identificatie van deze personen, waarbij de Marechaussee onder andere gebruikmaakte van social media. Het Openbaar Ministerie zegt het identificatieproces van de demonstranten opnieuw te zullen bekijken.

Afgelopen november hield de Marechaussee op Schiphol ongeveer vierhonderd demonstranten aan die meededen aan een klimaatactie. Het merendeel van hen wilde zich niet identificeren, of had maatregelen genomen om hun identificatie te bemoeilijken. De Marechaussee heeft de identificatie van deze personen achteraf gedaan met behulp van politie-informatie en social media.

Het Openbaar Ministerie stuurde in juli aan 175 personen een waarschuwingsbrief waarin werd gesteld dat zij hadden deelgenomen aan de klimaatdemonstratie. Acht mensen lieten in een reactie daarop weten dat zij die dag niet bij de demonstratie aanwezig waren. De Marechaussee heeft in opdracht van het OM de acht identificaties opnieuw onderzocht. Daaruit blijkt dat van zeven personen inderdaad niet kan worden vastgesteld dat zij op die dag op Schiphol aanwezig waren. Het onderzoek naar de achtste persoon loopt nog.

"Dat het hier niet goed is gegaan, is verontrustend en daar bieden we onze excuses voor aan. Vanuit het OM zijn we uiteraard met de Marechaussee in gesprek gegaan over hoe dit zo heeft kunnen lopen", zegt plaatsvervangend hoofdofficier van justitie van parket Noord-Holland Corien Fahner. In opdracht van het OM onderzoekt de Marechaussee op welke wijze zij de identiteit van de andere geïdentificeerde demonstranten heeft vastgesteld.

Deze verificatie is naar verwachting begin oktober afgerond. Als blijkt dat van meer mensen ten onrechte is vastgesteld dat ze bij de demonstratie aanwezig waren, zullen ook zij daarvan op de hoogte worden gesteld. Dit zal tevens openbaar gemaakt worden. Eerder berichtte ook NRC over de foutieve identificaties.