Van Huffelen: burgers actief betrokken bij Europese digitale identiteit

Burgers worden via diverse kanalen, platforms en bijeenkomsten actief betrokken bij het vormgeven van de Europese digitale identiteit, zo stelt demissionair staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering. Ze reageerde op een vraag van de PVV over op welke wijze de Nederlandse burger zich heeft kunnen uitspreken of nog kan uitspreken over de ontwikkeling van de Europese id-wallet (pdf).

De Europese Commissie presenteerde in 2021 plannen voor de invoering van een digitale identiteit waarmee burgers zich in de gehele Europese Unie kunnen identificeren. Vanuit een speciale wallet-app voor smartphones moeten burgers zich kunnen identificeren en elektronische documenten delen. Grote platformen zullen worden verplicht om de nieuwe Europese digitale identiteit te accepteren.

"Om dit te realiseren moet er een stelsel voor Europese digitale identiteit in Nederland worden ingericht. Hiervoor zet het Programma EDI Stelsel NL van het ministerie van Binnenlandse Zaken nu de eerste stappen", zo liet het ministerie vorig jaar weten. EDI staat voor Europese Digitale Identiteit. Volgens Van Huffelen fungeert het door het ministerie opgerichte EDI-platform als een plek waar geïnteresseerden in gesprek kunnen gaan met vertegenwoordigers van het programma EDI-stelsel NL en met elkaar.

"Op dit moment werkt het programma aan het opzetten van focusgroepen om burgers en ondernemers structureel te betrekken. Zo komt er een reeks bijeenkomsten die speciaal bedoeld is voor burgers en niet-professionals. Dit biedt hen extra gelegenheid om mee te praten over de ontwikkelingen, vragen te stellen en/of zorgen te delen", voegt de staatssecretaris toe.

Verder stelt Van Huffelen dat digitale identiteit het gespreksonderwerp is geweest in vier maatschappelijke dialoogsessies die voor de zomervakantie plaatsvonden. "Tijdens deze sessies tussen burgers, overheden, bedrijven, wetenschap en het maatschappelijk middenveld is gesproken over het beschermen en versterken van grondrechten en publieke waarden in de context van digitalisering en het maatschappelijk verantwoorde gebruik ervan."

Afsluitend meldt de staatssecretaris dat ze groot belang hecht aan een transparante en open ontwikkeling van het EDI-stelsel NL en id-wallets. "Via diverse kanalen, platforms en bijeenkomsten worden onder meer burgers actief betrokken bij het vormgeven van een betrouwbaar en veilig EDI-stelsel NL dat aansluit bij de behoeften en waarden van de samenleving." In 2025 zouden er één of meer nationale wallets én Europees erkende wallets uit andere landen in Nederland te gebruiken moeten zijn.