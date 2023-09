Vivaldi schakelt nieuwe trackingmethode Google uit in eigen browser

Vivaldi heeft de nieuwe trackingmethode van Google met de naam Topics op twee verschillende manieren in de eigen browser uitgeschakeld, zo heeft het bedrijf bekendgemaakt. Topics is een nieuwe poging van Google om internetgebruikers zonder third-party cookies te kunnen volgen en gerichte advertenties te tonen. Trackingcookies spelen een belangrijke rol bij het volgen van gebruikers op internet en tonen van gerichte advertenties.

Vanwege privacyzorgen worden dergelijke cookies door meerdere browsers inmiddels geblokkeerd. Om gebruikers zonder het gebruik van third-party cookies toch gerichte advertenties te kunnen blijven tonen bedacht Google de "Privacy Sandbox", een verzameling van techniekenom gepersonaliseerde reclame te laten zien. Bij Topics, zoals één van de trackingmethodes wordt genoemd, bepaalt de browser op basis van het browsegedrag van de gebruiker welke onderwerpen hij interessant vindt en stemt daar advertenties op af.

Wanneer gebruikers een website bezoeken die Topics ondersteunt zal de technologie drie onderwerpen kiezen waar de gebruiker interesse in heeft en die met de website en diens advertentiepartners delen. Volgens Vivaldi is de "Privacy Sandbox" een 'bedrieglijke poging' van Google om privacy-georiënteerd over te komen, terwijl er nieuwe manieren worden geïntroduceerd om hun gebruikers te bespioneren. Eerder maakten ook verschillende beveiligingsexperts hun kritiek kenbaar op Topics en de aankondiging van Google.

Net als Google Chrome is Vivaldi gebaseerd op de door Google ontwikkelde opensource-browser Chromium. Vivaldi heeft nu twee maatregelen genomen om te voorkomen dat Topics in Vivaldi wordt ingeschakeld. Het gaat om een instelling voor het verzamelen van lokale profielen van gebruikers. Vivaldi heeft deze instelling standaard uitgeschakeld en op zo'n manier dat die door aanpassingen in Chromium niet op afstand is in te schakelen.

Voordat Topics-informatie met websites wordt gedeeld, kijkt Chromium eerst of de instelling staat ingeschakeld of uitgeschakeld. Vivaldi zal altijd een 'disabled' teruggeven, ook al staat de instelling ingeschakeld. Ook wanneer gebruikers het verzamelen van profielgegevens toestaan zal die informatie niet via Topics worden gedeeld, aldus de browserleverancier.

Tracking

"Had je ooit gedacht dat een browser tracking van gebruikers en advertentieplatforms ingebakken zou hebben? Dat is Google Chrome voor je", zegt Yngve Pettersen van Vivaldi. "We vinden dat het fundamenteel verkeerd is dat tracking en profilering in een browser zit ingebakken. Zelfs als het kan worden uitgeschakeld, en zelfs als het standaard staat uitgeschakeld maar het op verzoek kan worden ingeschakeld. Gebruikers moeten niet aan dergelijke privacyinbreuken worden blootgesteld en de browser zou je daar tegen moeten beschermen."