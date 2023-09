Hotels en casino's MGM Resorts getroffen door 'cybersecurity probleem'

Hotels en casino's van MGM Resorts zijn getroffen door een 'cybersecurity probleem', waardoor het bedrijf zich genoodzaakt zag om allerlei systemen uit te schakelen. Dit raakte bijna alle aspecten van de bedrijfsvoering, waaronder reserveringssystemen, elektronische sleutelsystemen en de gokmachines bij de casino's. Ook de mailservers van MGM Resorts werden offline gehaald, meldt CNBC.

Inmiddels is de situatie deels opgelost, waardoor de restaurants en casino's weer operationeel zijn en gasten hun kamers binnen kunnen. Reserveringssystemen zouden echter nog steeds offline zijn. Wat er precies bij de casino- en hotelketen gaande is, is onbekend. De website van MGM Resorts is op dit moment niet beschikbaar, zo blijkt uit een melding op de site. Gasten wordt gevraagd om hun reserveringen telefonisch door te geven.